L’inquiétant décrochage de la recherche publique française

Janvier 2020. Le SARS-CoV-2 ne fait pas encore les gros titres, mais déjà, l’allemand BioNTech et l’américain Moderna mettent au point leurs vaccins en quelques jours, lançant les essais cliniques avant même que l’épidémie n’atteigne l’Occident. Une réactivité record… fondée sur plus de soixante ans de recherche scientifique dans le monde, de la découverte en 1961 de l’ARN messager par l’institut Pasteur, à sa synthèse puis son injection sans risque. Si besoin était, la crise du Covid-19 a rappelé la place centrale de la recherche dans l’innovation de rupture. Et mis au grand jour une autre réalité, le manque de moyens de la recherche française, à travers l’exemple des cryo-microscopes électroniques, qui se sont révélés cruciaux pour étudier la pénétration des cellules humaines par le SARS-CoV-2. « Le décrochage, nous le vivons dans notre chair, témoigne le virologue à l’université d’Aix-Marseille Bruno Canard. Nous demandons ces nouveaux microscopes depuis des années, mais la France n’en dispose toujours que de trois… contre plus de vingt en Allemagne et en Angleterre ! »