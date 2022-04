L'industrie russe sous sanctions passe en économie de guerre

L'auto, l'aéronautique et le transport aérien russes figurent parmi les secteurs les plus affectés par l'obligation de réorganiser leurs approvisionnements, pour maintenir l'activité malgré les sanctions et les mises en retrait volontaires des fournisseurs étrangers. Plusieurs facteurs amortissent tout de même l'atterrissage de l'économie russe, parmi lesquels la hausse des revenus des hydrocarbures exportés.