L'industrie du futur gagne les PME de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Fabricante de pièces en silicone, Sterne, à Cavaillon (Vaucluse), a interconnecté toutes ses machines pour améliorer sa performance industrielle et récemment renforcé ses technologies d’impression 3D. À Carros (Alpes-Maritimes), le laboratoire Sofia Cosmétiques a numérisé ses outils et converti ses équipes de production au lean management. À Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), où elle s’est dotée d’une nouvelle usine en 2018, Actimeat (transformation de produits carnés) a investi dans un nouveau système de qualification et de traçabilité de ses matières premières.

