[L'industrie c'est fou] XTurismo, la moto volante disponible dès 2022

Les oiseaux devront-ils bientôt partager le ciel avec des motards épris d'une soif de liberté inextinguible ? C'est en tout cas ce que semble souhaiter la start-up japonaise A.L.I Technologies, qui a présenté fin octobre un prototype de moto volante, après quatre ans de développement. Baptisé XTurismo Limited Edition, cet engin n'a rien à envier aux films de science-fiction. Equipé de six propulseurs à hélices alimentées par un moteur à combustion et quatre moteurs électriques, il peut planer pendant 40 min et jusqu'à 100 km/h, et ce malgré ses 300 kg.