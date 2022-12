[L'industrie c'est fou] Une éolienne omnidirectionnelle pour produire de l'électricité depuis son balcon

Ceci n’est pas un simple abat-jour en papier mais bien une éolienne à la technologie révolutionnaire. Mis au point par les ingénieurs de l’entreprise O-Innovations, basée à Lancaster (Royaume-Uni), l’appareil baptisé O-Wind tourne sur lui-même pour absorber simultanément les vents provenant de toutes les directions, et pas seulement les courants horizontaux comme le font les éoliennes classiques.

De forme sphérique, O-Wind est traversée d’un axe de rotation et ne dispose pas de pales. Elle est en revanche dotée d’évents dont les entrées sont plus grandes que les sorties pour créer une différence de pression lorsque le vent s’engouffre dans l’engin et ainsi mettre en mouvement la turbine – un système qui s’inspire du principe de Bernoulli. L’aéromoteur tourne toujours dans le même sens, quelle que soit l’orientation du vent, et alimente une turbine qui produit de l’électricité comme dans une éolienne ordinaire.



Vidéo de présentation d'un précédent prototype de l'éolienne O-Wind, pour le prix James Dyson en 2018.

Lauréate du prix James Dyson

Sur son site web, O-Innovations assure que son invention est parfaite pour exploiter les vents à la fois puissants et désordonnés des milieux urbains puisqu’elle n’est que peu encombrante et peut prendre en charge les flux d’airs quelle que soit leur orientation. Les personnes résidant dans un appartement pourraient même fixer l’appareil à leur balcon pour générer leur propre électricité, suggère l'entreprise.

Lauréate nationale et internationale du prix James Dyson en 2018, l'équipe qui a imaginé cette éolienne l'avait testée, avant qu'elle ne devienne omnidirectionnelle, dans un dispositif lui permettant de se déplacer de manière rectiligne sur 7 kilomètres. Elle travaille aujourd’hui à l’impression 3D de ses matériaux et va procéder à des essais pour vérifier qu’ils résistent bien aux fortes rafales. Dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie, cette innovation dans le vent est plus que bienvenue. Reste à savoir si ses performances en matière de production électrique seront à la hauteur ou si, comme pour le mur d'éoliennes inventé par le créateur new-yorkais Joe Doucet, son originalité reposera davantage sur son design.