[L'industrie c'est fou] Une entreprise japonaise veut révolutionner la douche avec une machine à laver les humains

Outre les cerisiers en fleur, le Mont Fuji et les ruelles bondées de Tokyo, les voyageurs intrépides ayant posé leurs bagages au Japon se souviendront sûrement longtemps... de leur passage aux toilettes. C'est en effet au pays du soleil-levant qu'ont été créés les WC à douchette, présentés comme plus propres et plus agréables que les petits coins occidentaux. Après le succès indéniable de ce dispositif, l'entreprise japonaise Science prévoit d'utiliser la même logique pour révolutionner les cabines de douche.

Une commercialisation de la douche en 2025?

Baptisé Usoyaro, cette étrange invention prend la forme d'une longue capsule ovale, au milieu de laquelle est installée une espèce de transat. Une fois allongé, l'utilisateur referme l'habitacle et active les jets d'eau à haute pression, censés purifier ses pores à l'aide de bulles d'air microscopiques. Pour relaxer le baigneur et lui faire oublier qu'il a pris place à l'intérieur d'une machine à laver les humains, une vidéo de relaxation est diffusée tout au long du programme. Des capteurs permettent de mesurer sa fréquence cardiaque et d'analyser son niveau de détente.

Encore au stade du prototype, cette innovation s'inspire en réalité d'un projet lancé dans les années 1970 et depuis avorté, faute de débouchés. La version 2.0 de la douche du futur devrait être commercialisée à l'horizon 2025, après une présentation officielle lors de l'exposition universelle d'Osaka. L'entreprise explique viser en priorité les hôpitaux et les maisons de retraite, afin d'accompagner les personnes à mobilité réduite, puis l'ensemble des particuliers. Elle ne précise pas encore le prix envisagé pour cet appareil, mais il y a fort à parier qu'il coûte légèrement plus cher qu'un simple savon de Marseille.