[L'industrie c'est fou] Un scooter tellement pliable qu'il peut se ranger sous un bureau

Les mobilités de demain renonceront-elles au gigantisme pour miser plutôt sur l'aspect pratique ? Après Reverso, le voilier démontable français qui tient dans un coffre de voiture, et CT-1, la voiturette israélienne dotée d'un châssis rétractable, voici Tatamel, un scooter électrique pliable made in Japan. Dans une vidéo publiée mi-octobre, le fabricant de vélos Icoma a dévoilé les contours de ce projet insolite.

Lorsqu'il est déplié, l'engin mesure 1,23 m de long, 1 m de haut et 65 cm de large et peut atteindre les 40 km/h. Sa batterie lithium fer phosphate (LFP) lui confère une autonomie de 50 kilomètres, mais permet également à l'utilisateur de recharger son smartphone ou d'autres accessoires électroniques. En mode « rangement », le Tatamel change complètement d'apparence et ressemble à une sorte de cube. Avec ses 70 cm de long, 68 cm de haut et 26 cm de large, il peut alors facilement passer sous un bureau, ou se glisser dans un coin.

Une petite maquette

« Les employés qui vivent dans un petit appartement sans avoir accès à un parking, les commerçants qui n'effectuent pas de livraisons de peur de ne pas trouver de place de stationnement... Grâce à ce scooter, ils n'auront plus jamais de problème pour se garer », veut croire le PDG d'Icoma. Ce dernier met également en avant les panneaux latéraux du véhicule, que le conducteur peut entièrement personnaliser selon ses goûts. Au-delà de la couleur ou des stickers, il peut en effet privilégier telle ou telle matière (bois, fer, etc), ou même opter pour des écrans LCD ou des panneaux solaires.

Il faudra encore patienter avant que les Tatamel envahissent l'espace public. Si l'entreprise espère le commercialiser au plus vite, elle reste encore loin de la production de masse. Pour récolter les fonds nécessaires, Icoma propose en attendant une maquette à l'échelle 1/12, pour 6 600 yens (environ 50 euros). Moins utile pour se déplacer, mais encore plus facile à ranger.