[L'industrie c'est fou] Un poisson-robot dévoreur de déchets plastiques

Les plantes et les animaux sont une source d'inspiration intarissable pour les inventeurs en tout genre. Consciente du potentiel de ces solutions naturelles, l'université de Surrey (Angleterre) a récemment organisé un concours de robots biomimétiques. Abeille-robot, crabe-robot, aigle-robot... Parmi la multitude de projets prometteurs, le jury a décidé de récompenser un poisson-robot, imaginé par une étudiante en chimie.

Avant les poissons, les navires dépollueurs

Telle la baleine qui se nourrit de plancton en filtrant l'eau de mer, ce petit engin garde la bouche ouverte, mais récolte quant à lui des microplastiques (deux millimètres minimum). Les déchets sont stockés à l'intérieur d'une cavité tandis que l'eau ressort à travers ses branchies synthétiques. Contrôlé à distance à l'aide d'un câble métallique, le poisson se déplace en battant sa queue mécanique et alerte son propriétaire une fois son ventre bien rempli. L'appareil est également doté de divers capteurs qui lui permettent d'analyser la qualité de son environnement (turbidité, lumière, etc.) et peut briller dans le noir.

L'étudiante prévoit déjà d'améliorer son robot afin de le rendre autonome et ainsi plus efficace. En attendant, d'autres scientifiques travaillent sur des initiatives similaires : une équipe de chercheurs de l'université du Sichuan (Chine) a récemment dévoilé de minuscules poissons-robots dirigés par des impulsions laser et capables eux aussi de faciliter le nettoyage des océans. Des projets complémentaires à ceux menés à plus grande échelle par diverses organisations, comme celui du navire Plastic Odyssey ou de l'ONG The Ocean Cleanup, qui capture les plastiques grâce à des filets de plusieurs centaines de mètres de long.