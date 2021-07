[L'industrie c'est fou] Un pied de parasol antivol... Et anti-envol

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Para'vols Le coffre permettant de protéger ses affaires peut également être transformé en bac à glaçons.

Enfin. Après des mois de dur labeur, vous avez déposé vos valises au soleil, bien décidé à profiter de la plage. Mais après quelques minutes passées de détente au creux des vagues, vous vous rendez compte que vos affaires ont disparu et que votre parasol a blessé un enfant en atterrissant 50 mètres plus loin. Les vacances sont gâchées.

Une double astuce

Pour éviter d'avoir affaire à une situation aussi dramatique, Opteam Distribution, une entreprise basée à Pollestres (Pyrénées-Orientales) a inventé le Para'vols. Développée il y a deux ans, cette ombrelle innovante possède un système d'ancrage qui l'empêche de s'envoler. Une espèce de pelle fixée au bout de tuyau permet de creuser un trou sans avoir à se fatiguer, et fait office d'ancre une fois recouverte.

Cette création pousse l'ingéniosité un cran au-dessus, grâce à un genre de coffre installé au milieu du parasol. Sécurisé à l'aide d'un cadenas à trois chiffres, il peut abriter les objets précieux de ses propriétaires pendant leur baignade. Plus besoin de tirer à la courte paille pour savoir qui devra surveiller le téléphone et l'appareil photo, seuls sur le sable, les yeux dans l'eau. Pour récupérer le pied, pas besoin de se surmener. Il suffit de tirer sur la cordelette qui relie le cadenas au pied tout en l'inclinant.

De sérieux rivaux

A peine plus lourd qu'un parasol classique, le dispositif Para'vols compte de plus en plus de clients. L'entreprise a même convaincu l'Elysée. Elle a représenté son département à l'occasion de la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée au siège de la présidence les 3 et 4 juillet.

Mais la société occitane devra faire face à une rude concurrence, le marché des parasols regorge déjà d'innovations à même de conquérir le cœur des vacanciers. Conçu à Toulouse, le Leaf for life est lui aussi garanti sans envol et permet en plus de recharger son portable grâce à un panneau solaire. Une preuve que le numérique a toujours le vent en poupe.