[L'industrie c'est fou] Un harnais intelligent pour aider les personnes malvoyantes à se repérer

© Biped Les caméras du harnais détectent les objets avec une précision de 2 centimètres.

Le projet de Biped repose sur un constat. Maël Fabien se souvient de l'époque où il travaillait à l’hôpital ophtalmologique de Lausanne. « Tous les jours, je rencontrais des personnes aveugles ou déficientes visuelles qui se demandaient si on pouvait aller au-delà des cannes et des chiens-guides », relate le cofondateur de cette start-up suisse, et expert en traitement audio, avec son compatriote helvète Bruno Vollmer, spécialiste de vision numérique. Pour répondre à cet enjeu, les entrepreneurs se sont inspirés... Des voitures autonomes !

« Nous devrions être en mesure d'apporter les logiciels d'intelligence artificielle, qui peuvent déjà contrôler des voitures à 120 km/h, au niveau des piétons. Ils doivent pouvoir compléter les informations fournies par la canne blanche », insiste Maël Fabien. De ce constat est né Biped.ai, un harnais doté de caméras 3D fonctionnant sur le modèle des voitures autonomes, présenté à l'occasion du CES de Las Vegas. Dans un champ de vision de 170 degrés, les caméras détectent et surveillent les objets aux alentours.

Le logiciel peut prédire la trajectoire d'un obstacle quelques secondes à l'avance. Biped.ai est capable d’identifier une vingtaine d’objets différents, mais n'alerte le porteur que si celui-ci présente un danger, comme un vélo arrivant dans sa direction. L’appareil retransmet ensuite le risque à l’aide de sons spatialisés, qui retracent le mouvement de l’objet ou de la personne qui approche.

Un harnais complémentaire du chien-guide

Grâce à ses caméras infrarouge, le harnais fonctionne même la nuit. Il dispose d’une autonomie de six heures relativement confortable, d’un poids léger (moins de 950 grammes) et peut donner des instructions de localisation en se connectant au GPS d’un smartphone. Il a été développé en collaboration avec cinq hôpitaux et 65 testeurs.

Si certains des testeurs de l'application ont souligné - d’après l’entreprise - la possibilité que Biped.ai devienne un « tout-en-un » dans leur vie quotidienne, les deux cofondateurs jurent ne pas vouloir remplacer la canne ou le chien d’aveugle, mais voient le harnais comme un outil « complémentaire ».

La production et la certification de l’appareil interviendront en juin 2022. Des premiers testeurs découvriront le harnais en juillet, puis Biped devrait arriver sur le marché européen en septembre 2022, avant les Etats-Unis en 2023. Une petite et une grande version du harnais seront disponibles pour toute personne mesurant plus de 1,50 mètre. De quoi améliorer le quotidien des personnes malvoyantes, notamment dans les environnements urbains, très inadaptés à leurs déplacements.