[L'industrie c'est fou] Un couteau en bois trois plus tranchant que ceux fabriqués en acier

© Bo Chen / Université du Maryland Ce couteau en bois peut passer à la machine à laver sans subir de détérioration.

Les adeptes des pique-niques ne le savent que trop bien : difficile de couper ses carottes (ou son saucisson, selon les régimes) lorsque les seules armes à disposition sont de simples couverts en bois. Publiée le 20 octobre dans la revue scientifique Matter, une étude menée par des chercheurs de l'université du Maryland (Etats-Unis) tend à prouver que ce matériau naturel cache en vérité un potentiel de tranchage insoupçonné.

Le couteau en bois qu'ils ont fabriqué se révèle en effet trois fois plus aiguisé qu'un couteau de table en acier inoxydable, et peut même passer à la machine à laver sans perdre ses propriétés. Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques se sont intéressés à la cellulose, un glucide présent à environ 50% dans la composition du bois et qui possède un rapport résistance/densité plus élevé que de nombreux matériaux d'ingénierie, y compris les céramiques, les métaux et les polymères.

23 fois plus dur

La première étape de leur processus consistait donc à faire chauffer le bois dans un bain chimique afin d'éliminer la lignine, un autre composant du matériau, et de conserver presque uniquement la cellulose. Devenu mou, souple et pâteux, le bois a ensuite été placé dans une presse à chaud pour faire disparaître l'eau, puis recouvert d'huile minérale pour améliorer sa robustesse. Selon les chercheurs, cette méthode permet de rendre le bois 23 fois plus dur. Les clous qu'ils ont confectionnés en suivant la même technique sont d'ailleurs tout aussi fonctionnels que des clous en acier, avec l'avantage de ne jamais rouiller.

Autre qualité indiscutable de cette procédure : sa faible consommation d'énergie. Les scientifiques n'ont pas eu besoin de dépasser les 100 degrés pour mener à bien leurs expériences, une température environ dix fois inférieure à celle nécessaire pour obtenir de la céramique. De quoi réduire considérablement l'empreinte carbone du secteur en cas d'industrialisation massive. Une preuve de plus que dans la lutte contre le réchauffement climatique, mieux vaut faire feu de tout bois.