[L'industrie c'est fou] Un bouclier de poussière lunaire pour freiner le réchauffement climatique

Concentrés dans l'atmosphère, les nombreux gaz à effet de serre piègent les rayonnements du Soleil et entraînent ainsi un réchauffement du climat terrestre. Pour refroidir la surface de la Terre, de nombreux scientifiques tentent de bloquer une partie des rayons à l'aide de technologies plus ou moins controversées, voire dangereuses. Répandre dans l’atmosphère des particules capables de renvoyer les rayons solaires vers l’espace, éclaircir les nuages marins en projetant de l’eau de mer dans le ciel, installer des miroirs spatiaux… Les scientifiques mettent parfois en garde contre ces solutions trop hasardeuses.

Des chercheurs de l’université d’Etat de l’Utah (Etats-Unis) affirment de leur côté avoir trouvé une piste plus encourageante et sans impact négatif : se servir de la poussière lunaire comme d’un bouclier pour réduire les quantités de lumière solaire que reçoit notre planète. Pour eux, il suffirait de bloquer 1 à 2% des rayonnements pour réduire les effets du réchauffement climatique. Avant de s’intéresser à cette solution, les scientifiques pensaient lancer de la poussière terrestre depuis une plateforme située au point de Lagrange L1, entre la Terre et le Soleil, où les forces gravitationnelles s’équilibrent, mais ils ont découvert qu’il serait plus simple, moins coûteux et moins énergivore de se servir de poussière lunaire, propulsée directement depuis ce satellite naturel à l’aide de fusées.

un genre de mine spatiale

En effet, les réserves de poussières sont bien plus importantes sur la Lune. Un avantage considérable étant donné que, selon les ingénieurs, la quantité nécessaire pour maintenir un bouclier efficace serait équivalente à la production d’une grande exploitation minière sur Terre. Ces particules de poussières se disperseraient au fur et à mesure dans le système solaire et il faudrait en ajouter régulièrement. Au moins, les scientifiques l’assurent, la Terre ne deviendrait ni trop froide ni inhabitable avec leur méthode.

Si les chercheurs ont exploré l’impact potentiel de ce projet, ils n’ont en revanche pas évalué sa faisabilité réelle. «Nous ne sommes pas des experts du réchauffement climatique, ni de la science des fusées», précise humblement Ben Bromley, professeur de physique et d’astronomie et auteur principal de l’étude. Les projets comme celui-ci, qui relèvent de la géoingénierie solaire, un ensemble de techniques encore à un stade de développement embryonnaire et visant à refroidir la Terre, ne doivent de toute façon pas nous empêcher de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de planète B !