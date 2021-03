[L'industrie c'est fou] Un appartement rempli de microbes pour le bonheur des chercheurs... et de ses habitants

Nous ne sommes pas seuls dans nos appartements. Des milliers de microbes nous entourent et constituent une source encore non-exploitée pour l’habitat durable. Telle est la base du projet des universités britanniques de Newcastle et de Northumbria. Situées dans le nord de l’Angleterre, elles ont noué un partenariat pour construire un bioappartement dans lequel seront conduites une multitude d’études sur les liens entre les microbes et l’habitat durable. Ce projet est piloté par le Hub for Biotechnology in the Built Environment (HBBE).