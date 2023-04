[L’industrie c’est fou] Un appareil bucco-dentaire pour surfer sur le web avec sa langue

Si l’objet ci-dessus vous rappelle de mauvais souvenirs, rassurez-vous, il n’a rien avoir avec l’une de ces gouttières dentaires qui ont traumatisé plusieurs générations d’adolescents en cours de traitement orthodontique. Contrairement à elles, il ne vous façonnera pas un beau sourire, mais il s’avérera sûrement tout aussi utile. Prénommé Mouthpad^, l’appareil est en réalité un concentré de technologie. Mis au point par la société américaine Augmental, il permet de contrôler son ordinateur, son téléphone ou encore sa tablette grâce aux mouvements et à la pression de sa langue. Une possibilité précieuse pour les personnes ayant des difficultés ou étant dans l’impossibilité de se servir de leurs mains.

Le dispositif comprend un pavé tactile placé au niveau du palais qui détecte le moindre mouvement de langue. Cet organe n'a pas été choisi par hasard : grâce à ses 17 muscles, il s'agit d'un des plus puissants du corps humain. Sa grande souplesse permet de contrôler le curseur et d’effectuer des clics droit et gauche. Mouthpad^ est constitué de KeySplint Soft, une résine couramment utilisée dans les appareils bucco-dentaires, et alimenté par une batterie d’une autonomie de cinq heures qui se recharge à 100% en deux heures. Un boîtier étanche isole l’électronique de la salive de l'utilisateur. Sa fabrication se fait sur mesure et il est dès à présent possible de s’inscrire sur une liste d’attente pour recevoir l’appareil.

Utile, même pour les personnes valides

«Bien que le MouthPad^ se soit avéré répondre aux besoins des personnes atteintes de quadriplégie et ayant un contrôle limité de leurs mains, sa portée s'étend au-delà de ces cas», affirme Augmental. En effet, l'entreprise explique que son innovation pourrait aider les personnes ayant les mains occupées (chirurgiens, techniciens de laboratoire, astronautes, joueurs de jeux vidéo…) à améliorer leurs performances et leur productivité.

La société indique également prévoir, dans les prochaines versions du Mouthpad^, la prise en compte de gestes plus techniques tels que les mouvements de tête ou de morsure pour enrichir le contrôle des appareils électroniques. Enfin, que ceux qui ont la langue bien pendue se rassurent, selon Augmental, il est possible de parler tout en portant le Mouthpad^ !