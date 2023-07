[L'industrie c'est fou] Un aéroglisseur en kit à fabriquer chez soi

Frustré de ne pas parvenir à léviter malgré votre degré de concentration extrême ? Qu'à cela ne tienne, quatre sacs en plastique gonflables, quatre moteurs de souffleuses à feuilles et un peu d'huile de coude seront amplement suffisants pour vous faire survoler le sol de quelques centimètres. L'inventeur japonais Hideyasu Ito a en effet conçu un aéroglisseur à partir de ces éléments des plus rudimentaires et l'a présenté au grand public lors de la Maker Faire Tokyo 2022, le salon itinérant mondial du DIY, après une dizaine d'années de recherche et de nombreux prototypes.

Une croix sur la discrétion

Cet étrange véhicule, qui se déplace sur des coussins d'air sans toucher le sol, a la taille d’une petite voiture mais son design est inspiré d'une moto. L’unique passager prend place sur un siège rembourré positionné entre quatre sacs en plastique transparent gonflables, reliés à la structure par un cadre similaire à des essieux de voitures. Les commandes prennent quant à elle la forme d'un guidon de vélo. Quatre plates-formes circulaires surmontent les sacs en plastique, sur lesquelles sont installés les moteurs de souffleuses à feuilles et des petits ventilateurs pour souffler l'air dans les sacs. L’aéroglisseur DIY fonctionne lorsque les quatre sacs sont gonflés à bloc. Le véhicule peut alors faire léviter son passager en toute simplicité, à une vitesse comparable à celle d'un cycliste en ville.

Le principal inconvénient de cet appareil réside dans le vacarme qu'il génère, car les moteurs des souffleuses à feuilles ne sont pas réputés pour être silencieux. Hideyasu Ito porte d’ailleurs lors des démonstrations un casque anti-bruit de chantier. L’inventeur a d’ores et déjà étudié la possibilité de remplacer les moteurs de souffleuses à feuilles par des ventilateurs électriques. Par ailleurs, le Japonais reconnaît que la charge limite de son engin constitue un problème supplémentaire. Pas question ici de transporter des parpaings, mais pour une petite virée en solitaire, le véhicule semble faire l'affaire.