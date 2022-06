[L'industrie c'est fou] Télécommandé par laser, ce robot-crabe ne mesure qu'un demi-millimètre

Dans la robotique comme ailleurs, ce n'est pas toujours la taille qui compte. Pour accomplir certaines tâches bien précises, les colosses de fer à la Goldorak s'avèrent en effet complètement impuissants face à leurs collègues minuscules. Afin de démontrer les vertus des machines lilliputiennes, une équipe de scientifiques de l'université de Northwestern a mis au point le plus petit robot marcheur contrôlable à distance. Avec son demi millimètre de long, cet engin en forme de crabe peut passer à travers le chas d'une aiguille, mais s'avère également capable de se plier, de tourner, de sauter et de ramper.

Santé et industrie

Pour diriger ses mouvements, les chercheurs n'ont recours à aucune structure électronique ou hydraulique mais s'appuient plutôt sur l'élasticité et la résilience du robot à dix pattes, composé d'un alliage à mémoire de forme. Celui-ci revient systématiquement à sa position initiale lorsqu'il est chauffé mais s'étend en refroidissant grâce à une fine couche de verre. Il suffit alors d'utiliser un laser à balayage et de viser certaines parties de son corps afin d'augmenter et de réduire la température et de l'amener ainsi à se déplacer dans le direction souhaitée, à une vitesse moyenne de la moitié de sa longueur par seconde.

Si les universitaires reconnaissent avoir choisi une forme de crabe par « caprice créatif », ils expliquent avoir également fabriqué des robots-grillons, des robots-coléoptères et des robots-chenilles. Ils planchent désormais sur les multiples applications auxquelles se destinent leurs créations. « Les micro-robots pourraient par exemple servir à réparer ou à assembler de petites structures ou des machines dans l'industrie, s'enthousiasme dans un communiqué John A.Rogers, principal responsable de l'étude, publiée dans Science Robotics. Ils pourraient également faire office d'assistants chirurgicaux pour dégager des artères obstruées, arrêter une hémorragie interne ou éliminer des tumeurs cancéreuses - le tout dans des procédures peu invasives ». Une avancée qui, si elle voit vraiment le jour, constituerait un pas de géant pour la science.