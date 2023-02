[L'industrie c'est fou] Tel un poisson volant, ce drone se déplace dans les airs et sous l’eau

Le TJ-FlyingFish porte très bien son nom. Ce «poisson volant» est en fait un prototype de drone capable d’évoluer aussi bien dans les airs que sous l’eau et de passer avec aisance d’un milieu à un autre. Conçu par des scientifiques du Shanghai Research Institute for Intelligent Autonomous Systems, de l’université de Tongji (Chine), et de l’Unmanned Systems Research Group de l’université de Hong-Kong, il pourrait s’avérer intéressant pour effectuer des opérations de sauvetage et de recherche sur terre et dans l’eau ou des inspections de parcs éoliens en mer, de ponts ou de tunnels par exemple.

Visuellement, le TJ-FlyingFish ressemble à un drone classique. Mais techniquement, son fonctionnement diffère puisque ses quatre propulseurs, tournés vers le haut lorsque l’appareil est en vol, pivotent à 180 degrés pour s’orienter vers le bas lorsqu’il entre dans l’eau. Une fois immergés, les bras peuvent s’incliner pour contrôler la direction de l’engin. Le TJ-FlyingFish, qui est totalement autonome aussi bien dans les airs que sous l’eau, pèse 1,63 kilo et peut évoluer pendant 6 minutes dans les airs, et 40 minutes sous la surface sur une seule charge. Il peut atteindre une profondeur maximale de 3 mètres et y progresse à une vitesse maximale de 2 mètres par seconde. Ses concepteurs présenteront officiellement leur recherche à la conférence internationale de la robotique et de l'automatisation qui se tiendra à Londres à partir du 29 mai 2023.

Des drones sous-marins à vocation militaire

Cette innovation n’est pas sans rappeler celle que constituait le Naviator, ce drone sous-marin capable d’évoluer sous l’eau puis de s’en extraire pour s’envoler, et inversement. Il avait été mobilisé en juin 2017 pour participer à la mission d’inspection du pont du Mémorial Delaware dans le New Jersey (Etats-Unis). Mais ses ingénieurs cherchaient une solution pour piloter l’engin à distance et ainsi se débarrasser de l’encombrant câble nécessaire à la transmission des informations vers le drone, via des ondes radios qui ne peuvent pas franchir la surface de l’eau.

Les drones sous-marins intéressent de plus en plus les forces militaires, dont celles françaises. Au mois de février 2022, le ministère des Armées tricolore annonçait qu’il allait acquérir ce type d’appareil, car «les fonds marins sont un nouveau terrain de rapports de force qu’il nous faut maîtriser pour être prêts à agir, à se défendre et, le cas échéant, à prendre l’initiative ou du moins à répliquer», justifiait Florence Parly, alors à la tête du ministère. Objectif: protéger les infrastructures essentielles comme les installations des sous-marins de la force de dissuasion, les câbles de télécommunication ou encore les pipelines.