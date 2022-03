[L'industrie c'est fou] Sôma, l’étonnant fauteuil sonore des start-up Metacoustic et Sound to Sight

Au Mans, tout un écosystème dédié à l’acoustique partage son expertise pour le bénéfice des grands noms de l’industrie française. Entre réduction des nuisances, design sonore et applications de pointe, ces experts réinventent le rapport aux sons. Illustration avec Sôma, un fauteuil sonore immersif développé par les start-up Metacoustic et Sound to Sight.