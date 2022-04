[L'industrie c'est fou] Réutilisable, ce papier est fabriqué à partir de pollen de tournesol

Quand certains attendent impatiemment le retour du printemps pour enfin ranger leurs gros manteaux au placard et se délecter des premiers rayons de soleil, d'autres maudissent cette saison en raison des éternuements à répétition qu'elle leur provoque. Fléau des personnes allergiques, le pollen présente pourtant de nombreuses vertus : essentiel à la reproduction des espèces végétales et parfois considéré comme un superaliment, il pourrait également se révéler un outil précieux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une étude de l'université technologique de Nanyang (Singapour) tend en effet à prouver qu'il pourrait réduire le bilan carbone de la filière papetière, responsable à titre d'exemple de 2,3% des émissions totales de l’industrie française en 2019.

Les chercheurs à l'origine de cette conclusion ont découvert qu'il était possible de fabriquer du papier en troquant les traditionnelles fibres de cellulose, extraites du bois et donc parfois liées à la déforestation, contre du pollen de tournesol. Leur processus, qu'ils présentent comme nettement moins énergivore, serait similaire à celui de la production du savon. À l'aide d'hydroxyde de potassium, les scientifiques retirent d'abord les composants cellulaires encapsulés dans les grains de pollen de tournesol afin de les transformer en particules de microgel souples. Une technique qui permet par ailleurs de faire disparaître le composant provoquant des allergies, pour le plus grand bonheur de nos narines.

Lotus et camélia

L'étape suivante consiste à utiliser de l'eau déionisée pour éliminer les particules indésirables du microgel de pollen, avant de le couler dans un moule de 22 x 22 cm pour le sécher à l'air libre. De quoi former un morceau de papier d'environ 0,03 mm d'épaisseur, soit la moitié d'un cheveu humain. Afin de le rendre insensible à l'humidité et d'éviter les risques de moisissure, les chercheurs l'immergent enfin dans de l'acide acétique, l'un des principaux ingrédients du vinaigre. Les feuilles ainsi formées s'avèrent un peu plus molles et plus translucides que leur équivalent en cellulose, mais elles résistent sans problème à une impression classique. Les scientifiques ont reconnu une légère différence au niveau des couleurs, mais assurent que le texte et les images affichent une clarté comparable et que l'eau n'altère pas ces propriétés.

Ce papier présente un autre avantage considérable : la réutilisation. Plongé dans une solution alcaline et frotté doucement pendant deux minutes, le gel gonfle et se départit ainsi des particules d'encre. Une fois la feuille redevenue vierge, il suffit de la placer dans de l'éthanol pendant cinq minutes, de la faire sécher puis de la traiter à nouveau avec de l'acide acétique. Elle peut ensuite retourner dans l'imprimante, et le cycle peut être renouvelé huit fois avant recyclage, sans perte d'intégrité ou de qualité des images. Un projet particulièrement prometteur, d'autant que l'étude précise que les pollens de camélia et de lotus semblent également efficaces.