[L'industrie c'est fou] Recouverte d'écrans, cette sphère géante pourra accueillir plus de 20 000 spectateurs

Si la ville de Las Vegas (Etats-Unis) évoque avant tout le tintement des machines à sous et les mariages à la va-vite célébrés par un sosie d'Elvis, de nombreux visiteurs ne s'y rendent aujourd'hui que pour les spectacles grandioses qu'elle accueille. Le magicien David Copperfield, la chanteuse Céline Dion, les boxeurs Floyd Mayweather et Conor McGregor... Pour un soir ou pour toujours, des milliers de célébrités y ont posé leurs valises, grisés par les moyens colossaux accordés à leurs shows. Bien décidée à conserver son surnom de capitale du divertissement, Las Vegas prépare ainsi un nouvel écrin pour ses événements d'exception : la plus grande structure sphérique du monde.

160 000 enceintes

Construit par le groupe Madison Square Garden Entertainment, ce bâtiment mesurera 102 mètres de haut pour un peu plus de 157 mètres de large et pourra recevoir jusqu'à 21 500 spectateurs, avec 17 500 places assises. La scène sera surplombée d'un écran géant de 15 000 mètres carrés, soit environ cinquante fois la taille de l'écran principal du cinéma parisien Le Grand Rex ! Afin de prolonger l'immersion, la MSG Sphere sera équipée d'un dispositif 4D (idéal pour vivre à fond le naufrage du Titanic lorsque retentit My Heart Will Go On) et de quelque 160 000 enceintes, développées par la start-up allemande Holoplot. Celle-ci se targue de pouvoir contrôler complètement les ondes sonores, en envoyant des bruits dans certaines parties précises d'une salle, tout en en isolant d'autres.

A l'extérieur de l'édifice, les passants en prendront eux aussi plein les yeux, puisque la sphère sera entièrement recouverte d'écrans, sur une surface totale de 54 000 mètres carrés. En termes de définition, MSG vise le nec plus ultra en promettant des écrans 16K, comprenant 16 fois plus de mégapixels que les 4K que possèdent aujourd'hui les téléviseurs les plus performants du marché. Un potentiel qui suscitera sûrement les convoitises de l'industrie du cinéma, prête à organiser des événements majestueux pour ne pas finir supplantée par les ogres du streaming vidéo. Les professionnels intéressés se manifesteront sûrement bientôt, l'inauguration étant prévue pour le second semestre 2023, presque cinq ans après le début du chantier. Il s'agira pour le groupe de rentabiliser au plus vite le coût du projet, estimé à ce jour à 1,87 milliard de dollars (1,74 milliard d'euros).