[L'industrie c'est fou] Quand l'intelligence artificielle permet de compléter la Dixième symphonie inachevée de Beethoven

Il est venu le temps où les oeuvres inachevées d’artistes décédés trop tôt pourront devenir des œuvres complètes. Et ceci grâce à l’intelligence artificielle (IA). L’expérience a été réalisée sur l’un des plus éminents compositeurs de musique classique et précurseur de la période romantique : Ludwig van Beethoven. Décédé en 1827 à l’âge de 56 ans, il a laissé derrière lui quelques esquisses de sa Dixième symphonie, qu’il n’aura jamais eu le temps de finir. Près de deux siècles plus tard, une équipe de musiciens, compositeurs, d’historiens et de scientifiques en informatique a terminé le travail pour lui.