[L'industrie c'est fou] Pour une mort écolo, transformez vos cendres en récifs d'huîtres

La perspective de finir six pieds sous terre ne vous enchante guère ? Quitte à redevenir poussière, autant en profiter pour réaliser une dernière action salutaire. Tel a peut-être été le cheminement de pensée de Louise Lenborg Skajem et Aura Elena Murillo Pérez, deux étudiantes du Royal College Art de Londres (Royaume-Uni) et bien décidées à rendre nos rites funéraires plus respectueux de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, elles misent sur leurs urnes d'un nouveau genre, conçues pour régénérer les récifs d'huîtres.

Processus économe en énergie

Baptisé Resting Reef, leur projet repose tout d'abord sur l'aquamation, une méthode de crémation alternative propulsée sur le devant de la scène en décembre 2021, lors du décès du prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu. Non-autorisée en France, celle-ci consiste à déposer la dépouille du défunt dans un grand cylindre métallique, rempli d'eau et d'une solution alcaline. Chauffée autour de 100 degrés, la substance permet une dissolution des chairs et des tissus en quelques heures. Seuls les os doivent ensuite être broyés.

Ce processus nécessiterait cinq fois moins d'énergie qu'une incinération classique, et réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 35%. Une différence non-négligeable : une étude de la Fondation des services funéraires de la ville de Paris avait établi en 2017 qu'une incinération équivalait à 233 kilos équivalent CO2, ce qui représente un trajet en voiture de plus de 1 000 kilomètres ! Cette pratique reste malgré tout plus écologique qu'une inhumation traditionnelle, dont le bilan carbone est souvent alourdi par les caveaux et les stèles, en acier ou en ciment.

Prévenir l'érosion

Après avoir récupéré les cendres de cette manière, Louise Lenborg Skajem et Aura Elena Murillo Pérez les mélangent avec des coquilles d'huîtres concassées, récupérées auprès de restaurants partenaires. La poudre obtenue est transformée en une sorte de résine, puis injectée dans une imprimante 3D afin de former de petits monticules. Une fois placés dans un environnement marin, ceux-ci sont censés offrir des conditions de croissance idéales aux mollusques grâce à leur design adapté et à leur surface striée. Un coup de pouce plus qu'appréciable, car une étude publiée en 2011 montrait déjà que 85% des récifs d'huîtres naturels avaient disparu en raison de la pêche excessive et de la pollution.

En plus de préserver la biodiversité, ces récifs protégeraient les rivages des tempêtes, aideraient à prévenir l'érosion, et seraient aménagés de manière à ce que les proches des personnes décédées puissent se recueillir dans un cadre agréable. Les premiers prototypes ont été fabriqués avec des cendres d'animaux et n'ont pas encore été testés en conditions réelles. Mais les deux étudiantes espèrent pouvoir rapidement passer à la vitesse supérieure. Elles devront faire face à la concurrence de plusieurs start-up, à l'image de l'américaine Elysium Space, qui propose d'envoyer vos cendres dans l'espace, ou de la suisse Algordanza, qui peut les transformer en diamant.