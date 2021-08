[L'industrie c'est fou] Pour limiter les déchets électroniques, cette montre connectée se dissout dans l'eau

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ACS Applied Materials & Interfaces A la fin de la dissolution, il ne reste plus que quelques composants, comme l'écran OLED ou le microcontrôleur.

Prendre des photos de poissons multicolores lors d'une session de plongée, écouter la 7ème symphonie de Beethoven en faisant des longueurs au large des côtes, ou encore rédiger un texto sous la douche. Ces activités ne seraient pas été possibles si les marques n'avaient pas cherché à concevoir certains produits électroniques complètement étanches. Des scientifiques de l'université de Tianjin (Chine) ont pourtant décidé de faire une croix dessus, en imaginant au contraire une montre connectée... Mais soluble dans l'eau.

Dans un article paru cet été dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces, les chercheurs assurent que cet appareil est doté des mêmes fonctionnalités que les montres intelligentes traditionnelles. Des capteurs permettent de mesurer la fréquence cardiaque, le nombre de pas ou le taux d'oxygène dans le sang, et d'envoyer toutes ces données à un smartphone via une connexion Bluetooth.

50 millions de tonnes de déchets

Si elle résiste à la sueur et à des petites gouttelettes extérieures, cette montre disparaît une fois plongée dans l'eau pendant 40 heures. Une prouesse rendue possible par son boîtier, constitué d'un polymère hydrosoluble, et ses circuits, élaborés à partir de nanoparticules de zinc et de nanofils d'argent. A la fin du processus, il ne reste plus que certains composants, à l'image de l'écran OLED, du micro-contrôleur, des résistances ou des condensateurs, qui pourront dès lors être recyclés ou détruits.

A plus grande échelle, ce procédé novateur pourrait avoir un impact significatif sur la façon dont sont actuellement traités les déchets électroniques. Une initiative plus que bienvenue, puisque seuls 17,4% des 53,6 millions de tonnes de e-déchets produites à travers le monde en 2019 ont été recyclées. Les géants du secteur s'emparent peu à peu du sujet.