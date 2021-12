[L'industrie c'est fou] Pour la première fois, un patient reçoit une prothèse d'œil imprimée en 3D

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Moorfiels Biomedical Research Centre Steve Verze s'est déjà montré très satisfait quant à son nouvel oeil gauche.

Steve Verze n'a pas froid aux yeux. Cet ingénieur londonien a accepté de devenir le premier patient de la planète à recevoir une prothèse d'œil entièrement imprimée en 3D. L'intervention, qui s'est déroulée sans encombre le 25 novembre au sein du Moorfields Eye Hospital à Londres, n'a pas pour but d'aider le quadragénaire à recouvrer la vue de son œil gauche, mais s'apparente malgré tout à une petite révolution dans la médecine ophtalmologique.

Pour fabriquer un implant acrylique traditionnel, il faut tout d'abord réaliser un moule de l'orbite oculaire, une procédure lourde et invasive qui nécessite parfois une anesthésie générale. Steve Verze n'a pas eu besoin d'en arriver là : le dispositif mis au point par le Moorfields Eye Hospital consiste à exécuter un simple scan d'une trentaine de minutes afin d'obtenir un jumeau numérique de l'orbite.

Un résultat « fantastique »

Les données du patient ont ensuite été transférées à l'entreprise allemande Fit AG, qui n'a eu besoin que de deux heures et demie pour imprimer l'œil. Celui-ci a été renvoyé à l'hôpital londonien, où les équipes ophtalmologiques ont vérifié la qualité de la prothèse et effectué un cirage. L'impression 3D a permis de réduire la durée du processus à seulement trois semaines, contre six habituellement.

Cette technique innovante a également l'avantage de laisser passer plus de lumière à travers la prothèse, ce qui son rend son aspect plus réaliste et naturel. Steve Verze, qui porte un implant depuis ses 20 ans et s'est « toujours senti complexé à ce propos », a déjà confirmé que son nouvel œil avait l'air « fantastique ». De quoi donner de l'espoir aux quelque huit millions de personnes dans le monde qui vivent aujourd'hui avec une prothèse oculaire, en raison d'une malformation, après une maladie ou un accident.