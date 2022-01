[L'industrie c'est fou] Petra, la start-up qui creuse des tunnels sans toucher la roche

© Petra Rien ne résiste au robot Swifty, pas même le quartzite de Sioux.

Les tunnels sont-ils sur le point de connaître une nouvelle ère ? C'est en tout cas ce que croit dur comme fer la start-up américaine Petra. Fondée en 2018, cette entreprise a inventé une machine qui permet de creuser les roches les plus dures, sans avoir besoin de les toucher. Un projet qui suscite les convoitises des géants du secteur, et qui lui a permis de lever 30 millions de dollars (26 millions d'euros) en décembre.

Ses employés avaient d'abord fabriqué une torche à plasma, mais la chaleur extrême qu'elle dégageait (environ 5 500 degrés) transformait les pierres en lave et ralentissait ainsi les travaux. La start-up a finalement choisi une autre voie après avoir engagé un nouveau directeur de la technologie : Ian Wright. Cofondateur du constructeur automobile Tesla, cet ingénieur a aidé Petra à mettre au point Swifty, un robot piloté à distance et équipé d'une nouvelle torche, projetant cette fois un mélange de gaz à (seulement) 1 000 degrés.

Exit la dynamite

Grâce à ce dispositif innovant, toutes les roches ciblées finissent transformées en petits cailloux. L'entreprise est même parvenue à creuser un tunnel d'environ 60 cm de diamètre et 6 m de long dans du quartzite de Sioux, l'une des roches les plus dures de la planète. Habituellement, des bâtons de dynamite ou d'autres types d'explosifs sont nécessaires pour en venir à bout : une méthode coûteuse et moins précise. De son côté, la PDG de Petra, Kim Abrams, estime qu'elle pourra par exemple faire baisser les coûts d'enfouissement de câbles électriques de 50 à 80%.

« En fournissant le premier robot de forage sans contact [...] nous pouvons protéger les communautés du monde entier contre l'exposition aux incendies de forêt et assurer la sécurité des infrastructures critiques dans les zones sujettes aux catastrophes », s'enthousiasme cette dernière dans un communiqué. La start-up prévoit de multiplier les essais sur différents types de roches, avant d'espérer décrocher des contrats auprès d'industriels.