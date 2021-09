[L'industrie c'est fou] Mercedes imagine un système pour contrôler la voiture par la pensée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mercedes-Benz AG Le concept-car Mercedes-Benz Vision AVTR embarque cette technologie de contrôle du véhicule par la pensée.

Elles sont présentées comme un moyen de se concentrer pleinement sur la route. Mais les commandes vocales peuvent encore être source d'exaspération. Un "Paris" trop vite prononcé et le GPS pourrait bien vous emmener à Peri (Corse du Sud) plutôt que dans la capitale... Pour éviter tout quiproquo, Mercedes-Benz a donc mis au point un système permettant de conduire une voiture par la pensée.

Cette technologie futuriste a été dévoilée lors du salon IAA mobility 2021, organisé à Munich du 7 au 12 septembre. Pour la faire fonctionner, le conducteur doit tout d'abord placer autour de sa tête une interface cerveau-ordinateur, qui prend la forme d'un bandeau muni de dizaines d'électrodes. Après un court processus de calibrage, l'automobiliste devra se concentrer sur des points lumineux situés au niveau du tableau de bord numérique, correspondant chacun à une action précise. Le constructeur allemand assure que l'appareil sera en mesure de déterminer la fonction ciblée en analysant les ondes cérébrales, et ainsi la mettre en application.

Une invention inspirée d'Avatar

Le concept-car Mercedes-Benz Vision AVTR qui embarque ce dispositif avait déjà été présenté au cours du CES 2020 et avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Outre ses quatre batteries recyclables d'une capacité de 110 kWh, cette voiture est dotée de portes transparentes de forme ovoïde, de roues sphériques et d'un habitat revêtu de cuir vegan. Un projet inspiré du film de science-fiction Avatar, et auquel le réalisateur James Cameron a même participé ! La conduite par la pensée découle ainsi directement du concept de tsaheylu, le lien qui unit les créatures de la planète Pandora entre elles sans avoir à verbaliser.

Il semble en tout cas peu probable que cette technologie entre dans le quotidien du grand public dans les prochaines années, car elle n'en est pour l'instant qu'à ses balbutiements. D'autres innovations intégrées dans ce concept-car pourraient en revanche atteindre le marché plus rapidement, à l'image des batteries. Elles embarquent des cellules à base de graphène. Une innovation qui pourrait, selon Mercedes, permettre de se passer des métaux rares et rendre les accumulateurs compostables.