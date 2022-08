[L'industrie c'est fou] Magnétique, ce train chinois flotte en dessous de ses rails

Les débuts des recherches sur le train à sustentation magnétique, aussi appelé Maglev, ont beau avoir débuté dans les années 1920, cette technologie n'a pas fini de nous surprendre. Si l'Allemagne a réussi à transporter des passagers à bord d'un de ces appareils dès 1979, la Chine a vite rattrapé son retard et s'impose aujourd'hui comme l'un des leaders du secteur à l'échelle mondiale. Un an après avoir dévoilé un prototype capable d'atteindre les 620 km/h, ce qui en ferait le véhicule terrestre le plus rapide de la planète, les ingénieurs du pays innovent à nouveau avec le tout premier train à sustentation magnétique suspendu.

Baptisé Red Rail, ce train a la particularité de rouler non pas sur mais en dessous de ses rails, sans aucun contact, comme s'il flottait. Contrairement à la plupart des Maglev, il n'est pas équipé d'aimants alimentés par un courant électrique mais de puissants aimants permanents, enrichis en terres rares (notamment en néodyme). Une production facilitée par le fait que la Chine possède environ 40% des réserves mondiales de ces métaux, par ailleurs extrêmement précieux pour toute la filière électronique.

Silencieux et économe

Au sein de l'Empire du Milieu, ce modèle pourrait ainsi rapidement devenir une référence. Le train à sustentation magnétique suspendu présente en effet de multiples avantages, à commencer par ses faibles besoins énergétiques. De plus, ses concepteurs assurent que son développement coûte environ dix fois moins que celui d'un métro traditionnel, même en incluant l'extraction des terres rares. Beaucoup plus silencieux que les transports similaires et relativement simple à entretenir, il pourrait également surplomber sans problème les infrastructures routières existantes, un argument de poids dans un pays où la multimodalité est reine.

Afin de prouver la qualité de ce Maglev, une expérimentation en conditions réelles a été lancée au début du mois d'août. Une portion de ligne d'une longueur de 800 mètres a ainsi été inaugurée à Xingguo, un district administratif de la province du Jiangxi. Installés à dix mètres au-dessus du sol, les wagons peuvent transporter jusqu'à 88 passagers à une vitesse de 80 km/h. Si les essais s'avèrent concluants, le Red Rail évoluera par la suite de manière autonome sur un tronçon de 7,5 kilomètres à 120 km/h, avant un probable déploiement massif.