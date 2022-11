[L'industrie c'est fou] Les AirPods (presque) aussi efficaces que des prothèses auditives haut-de-gamme

Selon une récente étude de l'Inserm, environ 4% des adultes français seraient touchés par une déficience auditive invalidante, une catégorie qui désigne une perte auditive supérieure à 35 décibels dans la meilleure oreille. Pourtant, seuls 37% d'entre eux seraient équipés d'une prothèse. Outre le déni de vieillesse dans lequel se réfugient parfois certains durs de la feuille, le coût de certains appareils agit également comme un repoussoir. L'hôpital général des vétérans de Taipei (Taïwan) pourrait bien avoir trouvé une solution relativement bon marché (relativement seulement!) à ce problème de santé publique: les AirPods.

Depuis 2016, les écouteurs sans fil développés par Apple proposent une fonctionnalité «Live Listen», qui permet d'amplifier les sons ambiants captés par l'iPhone auxquels ils sont reliés. Ce dispositif, qui n'a pas été conçu dans l'optique d'accompagner les personnes malentendantes, a été testé par les chercheurs taïwanais lors d'une expérience menée auprès de 21 patients âgés de 26 à 60 ans, présentant une perte auditive allant de légère à modérée. Les participants ont successivement été équipés d'AirPods 2 (129 dollars), d'AirPods Pro (249 dollars), d'aides auditives Bernafon MD1 (1 500 dollars) et de prothèses auditives haut-de-gamme Oticon Opn 1 (10 000 dollars), en devant à chaque fois répéter des phrases courtes prononcées par le personnel.

Plus performants sur les bruits latéraux

Dans un environnement calme, les AirPods Pro se sont avérés aussi efficaces que les appareils les moins chers et presque autant que les appareils premium. Les AirPods 2 n'ont pas été aussi compétents, mais ils ont malgré tout aidé les patients à entendre plus distinctement que lorsqu'ils ne portaient rien. Dans un environnement bruyant, les performances des AirPods Pro se rapprochaient encore plus de celles des Oticon Opn 1, grâce à leur fonctionnalité de suppression du bruit, mais uniquement lorsque les sons gênants provenaient des côtés. Lorsque le bruit venait de l'avant, à côté des chercheurs lisant les phrases de test, les deux écouteurs sans fil n'ont pas réussi à améliorer leur audition. Des résultats qu'il convient d'interpréter avec précaution au vu de la faible taille de l'échantillon, mais néanmoins encourageants.

«Nous espérons que cette découverte incitera les ingénieurs à concevoir des aides auditives et des produits d’amplification sonore personnels plus sensibles dans certaines directions, souligne Ying-Hui Lai, coauteur de l’étude, très optimiste quant au développement des futures technologies du secteur. Certaines entreprises souhaitent explorer la possibilité de concevoir des écouteurs avec des fonctionnalités d’amplification du son. Notre étude prouve que l’idée est plausible». Il n'y aura bientôt plus aucune excuse pour faire la sourde oreille.