[L'industrie c'est fou] Le robot humanoïde le plus rapide au monde se prépare pour la RoboCup à Bordeaux

Au mois de juillet 2023, les supporters pourront encourager un joueur de football unique en son genre: Artemis, ou Advanced Robotic Technology for enhanced mobility and improved stability (en français : Technologie robotique avancée pour une mobilité et une stabilité améliorées). Ce robot de 1m42 et de 38 kilogrammes va participer à la RoboCup, une compétition internationale de robotique qui se tiendra à Bordeaux (Gironde) et au cours de laquelle il participera à l'épreuve du football.

Humanoïde le plus rapide au monde selon les chercheurs du laboratoire de robotique et de mécanismes (RoMeLa) de l’université de Californie à Los Angeles (Etats-Unis) qui lui ont donné vie, Artemis peut marcher sur des surfaces accidentées ou instables mais aussi courir ou sauter. Pendant les tests, il a évolué à 7,5 km/h et peut courir à une vitesse encore supérieure selon ses créateurs.

Le secret de ce concentré de technologie? Ses actionneurs, qui le mettent en mouvement, ont été pensés pour se comporter comme des muscles biologiques et sont élastiques contrairement à ceux dont sont dotés la plupart des robots. «C’est la clé de son excellent équilibre lorsqu’il marche sur un terrain accidenté et de sa capacité à courir – donc décoller les deux pieds du sol tout en étant en mouvement», explique Dennis Hong, le directeur de RoMeLa.

Des caméras installées dans le crâne

Ils sont aussi dotés d'un système de mouvement électrique et non hydraulique, ce qui permet une réduction du bruit et une meilleure efficacité. De plus, Artemis évite les fuites de liquide propres aux systèmes hydrauliques. Son efficacité s’explique également par les capteurs de force dont ses pieds sont équipés et qui aident l’automate à garder l’équilibre même lorsqu’il est violemment bousculé. Son crâne comporte des caméras qui lui permettent de mieux percevoir son environnement.

Tel un animal de compagnie, Artemis a la chance de pouvoir régulièrement arpenter les pelouses du campus de l’université de Californie en compagnie des chercheurs qui l’ont mis au point et qui l’entraînent ainsi. A l’avenir, les scientifiques vont tester la capacité à chuter et à se relever d’Artemis, ainsi que son aptitude à transporter des objets. Financé par 232 donateurs à hauteur de plus de 118 000 dollars (110 142 euros) dans le cadre d’une campagne de crowfunding, l’humanoïde, s’il remporte un trophée à la RoboCup, offrira sa sixième récompense provenant de cette compétition à RoMeLa.