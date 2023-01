[L'industrie c'est fou] Le robot Atlas de Boston Dynamics prêt à devenir la star des chantiers

Après avoir déjà démontré ses impressionnantes capacités en parkour et en danse, Atlas continue de bluffer la planète tech. Dans une vidéo publiée le 18 janvier, le robot humanoïde de Boston Dynamics est désormais présenté comme le fidèle assistant d'un ouvrier de chantier. Lorsque ce dernier, en plein effort en haut d'un échafaudage, constate qu'il lui manque plusieurs outils, il saisit une tablette et demande à l'automate de les lui ramener.

De nombreux verrous techniques

L'androïde obéissant, récemment doté d'une pince composée d'un doigt fixe et d'un doigt mobile, s'éveille alors et observe son environnement. Il attrape ensuite une planche de bois afin de construire un pont puis ramasse la sacoche oubliée. Grâce à ses 28 joints hydrauliques pensés pour lui conférer une agilité optimale, Atlas escalade sans problème la structure, jette (assez brusquement) la mallette vers l'ouvrier, pousse une grosse caisse en bois et termine sa mission par une remarquable pirouette aérienne. «Quel crâneur!», se moque son collègue humain.

«Nous commençons maintenant à mettre Atlas au travail et à réfléchir à la façon dont le robot devrait être capable de percevoir et de manipuler les objets dans son environnement», explique Scott Kuindersma, responsable du projet Atlas, dans une seconde vidéo détaillant ses dernières améliorations. La société américaine précise cependant que nous sommes «encore loin de voir des robots bipèdes capables de travailler de manière fiable aux côtés des humains». Si ce marché naissant suscite la convoitise de multiples acteurs (comme le prouve également le robot Optimus développé par Tesla), les verrous techniques sont en effet encore nombreux et les applications lointaines.

Des capacités inquiétantes

Libéré des contraintes de l'anthropomorphisme, Boston Dynamics s'est d'ailleurs déjà plusieurs fois illustré dans le secteur de l'industrie. En mars 2021, l'entreprise avait présenté Stretch, une machine montée sur roues et équipée d'un bras articulé, dédiée à la manutention dans les entrepôts. Son célèbre chien-robot Spot a quant à lui déjà été utilisé à Bure (Meuse), pour numériser les galeries d’enfouissement des déchets nucléaires, ou au large de la Norvège, afin de sécuriser une plateforme pétrolière.

Devant la multiplication des cas d'usage, certains experts s'inquiètent de la militarisation progressive des robots. En octobre 2021, la société américaine Ghost Robotics avait fait couler beaucoup d'encre en dévoilant une machine quadrupède surmontée d'un fusil d'assaut. De leur côté, les employés de Boston Dynamics se sont engagés à l'automne 2022 à ne jamais transformer leurs appareils en machines de guerre.