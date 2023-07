[L'industrie c'est fou] Le «Humane AI pin», un smartphone sans smartphone

Le smartphone est qualifié de prolongement de notre main. Alors pourquoi ne pas utiliser directement notre main comme écran ? L'idée est loufoque, et pourtant... Il se pourrait que Madame Irma ne soit bientôt plus la seule à lire dans vos paumes. L’ex-directeur du design d’Apple, Imran Chaudhri, a conçu au sein de sa start-up Humane un petit mais surprenant projecteur portable, le «Humane AI Pin». Epinglé sur un vêtement, le pin apporte les mêmes fonctionnalités qu’un smartphone, mais sans l’objet en tant que tel... De la taille d’un pouce, cette broche projette des applications, des appels ou encore une assistance vocale sur n’importe quelle surface. Projeter ces informations sur la paume de sa main reste évidemment le plus instinctif. Equipé de caméras pour scanner l’environnement, de haut-parleurs, de capteurs optiques pour permettre des interactions informatiques, le Humane AI Pin n’a besoin d'aucun appareil électrique pour fonctionner… Un gadget résolument haut en couleur !

Une démonstration cocasse au TED2023

C’est à Vancouver, au Canada, lors de la série de conférences internationales pour la diffusion d’idées TED2023 (Technology, Entertainment and Design), qu’Imran Chaudhri a dévoilé les fonctionnalités du Humane AI Pin par une démonstration cocasse. Le pin accroché à sa veste, paume de main face à lui, le cofondateur de Humane a présenté au public un signal clignotant sur ses doigts, lui indiquant un appel de sa femme, Bethany Bongiorno, également ex-employée d'Apple.

Imran Chaudhri a alors prononcé cette phrase : «I'm going to have to get this» («Je vais devoir le prendre»), signal vocal déclenchant la conversation entre les deux mariés. Imran Chaudhri a ensuite demandé au Humane AI Pin le lieu idéal pour trouver rapidement un cadeau pour sa femme, tout en touchant la broche du doigt. Quelques secondes ont suffi à l’intelligence artificielle pour apporter une réponse concise : «Granville Island, à Vancouver.»

Un projecteur ange-gardien

Au-delà de sa fonction de recherches sur le web, le Humane AI Pin peut être utilisé comme un véritable assistant vocal, voire assistant personnel, en apportant à son utilisateur des conseils sur ses prises de décision quotidiennes. Imran Chaudhri a d’ailleurs illustré ce propos lors du TED2023 en demandant au pin s’il pouvait manger la barre de chocolat qu’il tenait entre ses mains. La réponse du projecteur, sûrement un brin préparée, s’est avérée des plus logiques : «Compte tenu de votre intolérance, vous voudrez peut-être l'éviter.»

Pour son créateur, le Humane AI Pin redéfinira notre rapport à la technologie. Est-ce que cette invention pourrait annoncer la fin des écrans ? Le lancement du premier projecteur, alimenté par une plate-forme Snapdragon du spécialiste des technologies mobiles Qualcomm Technologies, est en tout cas attendu courant 2023.