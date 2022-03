[L'industrie c'est fou] La plus petite batterie de la planète imite la structure d'un gâteau roulé

Spongieux, délicieux, et astucieux. En plus de satisfaire les papilles des enfants affamés à l'heure du goûter, les gâteaux roulés (Swiss rolls en anglais) inspirent aussi les scientifiques les plus exigeants. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la récente étude des chercheurs de l'université de technologie de Chemnitz (Allemagne) ne portait pas sur la suprématie des desserts au chocolat sur ceux à la fraise, mais concernait le secteur de l'électronique. Le fruit de leurs travaux ? Rien de moins que la plus petite batterie jamais confectionnée.

Pour parvenir à la fabriquer, ils ont troqué la génoise et la pâte à tartiner contre des collecteurs de courant et des bandes d'électrodes en matériaux polymères, métalliques et diélectriques, superposés sur une plaquette en silicium tendue. Décoller ces couches individuelles permet de relâcher la tension, ce qui amène les matériaux à se rétracter et à s'enrouler les uns autour des autres et ainsi former ce qu'ils ont nommé une « micro-batterie cylindrique auto-enroulée ». Ce procédé n'a rien de particulièrement novateur (Tesla est d'ailleurs l'un des seuls constructeurs automobiles à opter pour des batteries basées sur des cellules cylindriques), mais le principal enjeu consistait à miniaturiser le dispositif.

Une aubaine pour la médecine

Assemblée tel un micro-origami, la batterie en question est à peine plus grosse qu'un grain de poussière. Elle ne mesure même pas un millimètre de long. Dans le même temps, elle présente une densité énergétique de 100 microwattheures par centimètre carré minimum, et dispose d'une autonomie de dix heures. Une performance qui pourrait encore s'améliorer dans les années à venir, estiment les chercheurs, en évoquant un « énorme potentiel d'optimisation ».

De telles batteries pourraient notamment se révéler très utiles au développement de minuscules capteurs médicaux. Implantés dans le corps humain pour déterminer les niveaux d'oxygène des muscles, ou surveiller le bon fonctionnement de certains organes vitaux après une lourde opération chirurgicale, ceux-ci pourraient à terme améliorer l'état de santé des patients et faciliter la tâche du personnel soignant.