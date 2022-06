[L'industrie c'est fou] L'anneau connecté Oura/Gucci, symbole du mariage de la tech et du luxe

Contraints de s'adapter face aux nouvelles habitudes des consommateurs, les géants du luxe investissent massivement dans la digitalisation. Alors que certains poids lourds du secteur ne possédaient même pas de boutique en ligne avant la pandémie de Covid-19, ils se jettent aujourd'hui à corps perdu dans les NFT, le métavers, les cryptomonnaies et le Web3. Dans ce marché en plein essor, la marque italienne Gucci fait office de pionnière : en mai 2021, elle a déjà réussi à vendre un sac virtuel 4 115 dollars (3 838 euros), soit environ 40% plus cher que la version réelle. La filiale du groupe Kering n'a pas pour autant prévu de délaisser ses clients faits de chair et d'os, et s'est tournée vers la start-up finlandaise Oura pour leur prouver que les nouvelles technologies génèrent des bénéfices bien concrets.

Spécialisée dans l'internet des objets (IoT), l'entreprise fondée en 2013 commercialise des anneaux connectés, capables de mesurer divers paramètres physiologiques. Relié à une application dédiée, son dernier modèle analyse notamment le sommeil, les fréquences cardiaque et respiratoire, la température corporelle et l'activité physique de son porteur, et lui prodigue différents conseils en fonction de son état de santé. Ce bijou intelligent est par ailleurs vendu avec un abonnement incluant une bibliothèque de séances de méditation et des sons censés envoyer son propriétaire dans les bras de Morphée.

L'anneau qui séduit Google

La version Gucci n'ajoute aucune fonctionnalité complémentaire, mais se distingue à son look nettement plus raffiné. Fabriquée en titane et recouverte de PVD (dépôt physique par phase vapeur) noir afin d'améliorer sa résistance, cette bague 2.0 expose l'emblématique logo de la marque et comprend plusieurs motifs en or 18 carats. Un ornement qui explique (en partie) que le prix passe subitement de 315 à 950 euros et donne ainsi une bonne excuse aux acheteurs pour susurrer « Mon précieeeeeeeeux ».

La start-up Oura, qui n'a d'ailleurs aucun lien avec les services de mobilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, profite elle aussi de ce partenariat, en se faisant connaître auprès d'une clientèle plus large. La pépite semble bien placée pour conquérir le marché des wearables : elle a levé 100 millions d'euros en mai 2021, compte Google parmi ses investisseurs et a déjà écoulé plus de 500 000 anneaux connectés depuis sa création. Elle devra cependant faire face à une concurrence de plus en plus rude, de nombreuses jeunes pousses (à l'image du français Circular) proposant aujourd'hui des produits similaires.