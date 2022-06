[L’industrie c’est fou] Imprimer ses pâtisseries en 3D, c’est du gâteau

Au fond de la halle 1 du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, lors du salon VivaTech (qui s'est tenu entre les 15 et 18 juin), trônait sur un stand un grand appareil vitré aux allures de four. Il s’agissait d’une machine bien plus sophistiquée : une imprimante 3D culinaire. Selon Marine Coré-Baillais, fondatrice de La Pâtisserie Numérique, la start-up à l'origine de cette innovation, elle permet de donner vie et forme à différents biscuits, qu’ils soient salés ou sucrés. D’aspect, la pâtisserie est étonnante, cacaotée et en forme de corail, avec des branches où un crémeux citron a été introduit.

Le processus pour créer des biscuits grâce à Patiss3, petit nom de cette imprimante 3D, est inspiré du MIT, mais s'avère pourtant simple. Il suffit d’insérer sa pâte à gâteau dans la machine, d’y placer un conteneur et de choisir son design 3D sur l’application développée en parallèle. La pointe présente dans l’imprimante 3D effectue ensuite la forme souhaitée dans le bac. Une fois les biscuits réalisés, il ne reste plus qu’à les cuire au four et à les remplir avec un insert crémeux. L’ajout de deux poudres, comestibles et recyclables jusqu’à sept fois, dont l’une est composée de cacao et de farine, permet au pâtissier de ne pas modifier les ingrédients présents dans la pâte et qu’elle ne colle pas trop aux parois du récipient.

Des biscuits vegan et sans gluten

Ainsi, l’appareil à gâteau peut être réalisé sans additifs, et il est même possible de faire des biscuits végan ou sans gluten. L’imprimante 3D permet aussi de cuisiner des gâteaux identiques, aux designs originaux et en grande quantité, sans avoir à recourir aux produits surgelés. On peut faire jusqu’à 300 fonds de tarte par jour grâce à cette méthode. En plus de l’esthétique améliorée, le goût n’est pas détérioré et le résultat garanti 100% fait maison.

Fondée en 2019 par Marine Coré-Baillais, titulaire d’un CAP cuisine et spécialiste de l’impression 3D, La Pâtisserie Numérique s'est rapidement illustrée. Après avoir été lauréate du concours VivaTech en 2020 grâce à la création d’un extrudeur, permettant aux particuliers de transformer leur imprimante 3D personnelle en imprimante 3D culinaire, elle souhaite aujourd'hui passer à la vitesse supérieure. La start-up, dont les ateliers d'assemblage sont en cours d’installation en Normandie, doit prochainement fabriquer 25 premières imprimantes 3D. Presque toutes déjà louées.