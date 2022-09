[L'industrie c'est fou] Imprimée en 3D avec du bioplastique, cette pochette célèbre le varech

Emballage, robotique, construction, cosmétique... Consommées depuis plusieurs millénaires, les algues sortent peu à peu des assiettes pour investir de multiples secteurs. Devenues de précieuses alliées pour les entreprises en quête de matériaux biosourcés, ces plantes aquatiques incarnent également des modèles d'inspiration pour l'industrie de la mode, grâce à leurs formes sophistiquées. La designer autrichienne Julia Koerner, notamment à l'origine de plusieurs costumes du film Black Panther, a ainsi exploité ce potentiel afin de concevoir une série de pochettes pour femmes pour sa marque JK3D.

3 000 couches d'impression

Sur son site internet, elle explique avoir ramassé des algues brunes séchées sur les plages de Malibu, en Californie (Etats-Unis) et les avoir scannées pour obtenir une copie numérique de leurs lignes géométriques. Près de 3 000 couches de bioplastique, fabriqué non pas à partir d'algues mais de maïs et de pousses de soja, ont été nécessaires pour imprimer en 3D le Kelp Mini. Ce sac à main se distingue avant tout par sa légèreté et ses multiples trous, qui ne conviendront visiblement pas aux pièces de monnaie mais ne devraient pas poser problème pour transporter un portable ou un portefeuille. Vendu 400 euros, il est disponible en trois coloris : noir, mauve et bleu.

Les clientes peu enthousiastes à l'idée de se promener avec une pochette-varech pourront toujours se rabattre sur un autre modèle de la marque, qui évoque quant à lui des tranches de champignons. « Notre motivation est de créer des designs innovants, emblématiques et durables, inspirés par la nature, explique Julia Koerner. L'impression 3D est une méthode écologique, qui permet de suivre les changements constants de la mode ».