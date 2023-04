[L'industrie c'est fou] Hologrammes et robots pourraient s'inviter dans les parcs d’attractions Disney

Une machine peut-elle aussi transmettre la magie de Disney ? Telle semble être la conviction du géant du divertissement, qui a présenté ses dernières innovations au South by Southwest, une convention dédiée à la technologie et aux médias organisée mi-mars à Austin (Texas). Juché sur des rollers, un robot lapin a ainsi fait son apparition sur scène aux côtés de Tony Dohi, l'un des ingénieurs en charge de la recherche et développement au sein du groupe. Un peu pataud, l'automate a néanmoins réussi une jolie pirouette.

L'appareil, qui fait penser à d'autres humanoïdes comme le robot Atlas de l’entreprise américaine Boston Dynamics , pourrait prochainement être utilisé dans les parcs d’attractions de Disney. Certaines sources évoquent son arrivée éventuelle à Shanghai (Chine), dans le nouveau «land» inspiré du film Zootopia, pour incarner le lapin Judy Hoops. Il accompagnerait ainsi les dizaines de comédiens qui suffoquent dans leur costume toute la journée pour mettre des étoiles plein les yeux des visiteurs en quête d'émerveillement.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le groupe explore de nouvelles pistes pour faire vivre ses personnages. En 2021, lors de l’inauguration de la zone Avengers Campus dans l’un de ses parcs californiens, un animatronique cascadeur avait été dévoilé, afin de célébrer l’arrivée permanente de Spiderman sur place. «Nous utilisons des matériaux de grande qualité, mais également des données de capture de mouvement parce que nous voulons proposer des performances qui génèrent des émotions», a précisé Tony Dohi.

Les divisions Imagineering (chargée de la créativité et de l’architecture) et Parks, Experiences and Products (parcs d’attractions et produits dérivés) s'attèlent également au chantier des hologrammes. Un nouveau moyen de bénéficier de la présence des personnages, incarnés à distance par des acteurs pour des mouvements plus vrais que nature. Lors du South by Southwest, La Fée Clochette a ainsi pu répondre aux questions de l’un des dirigeants de Disney, loin du mutisme habituel des héros des dessins animés.