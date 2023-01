[L'industrie c'est fou] Grâce à leurs motifs, ces vêtements trompent les logiciels de reconnaissance faciale

Tromper les logiciels de reconnaissance faciale en se faisant passer pour un zèbre ou une girafe? C’est bel et bien ce que propose la marque italienne Capable, avec sa collection Manifesto, des vêtements colorés aux motifs atypiques. Grâce à eux, plus besoin de porter de masque pour échapper aux caméras de reconnaissance faciale. Des éléments intégrés au graphisme des pulls, t-shirts, robes et pantalons font croire aux intelligences artificielles que ceux qui les portent sont des animaux, ce qui empêche les logiciels d’analyser le visage des personnes et de leur trouver une correspondance.

L’idée de duper les IA a germé en 2019 dans le cerveau de Rachele Didero, cofondatrice de Capable, alors qu’elle étudiait au Fashion Institute of Technology à New York (Etats-Unis). Après une discussion avec un ingénieur de l’université de Californie à Berkeley à propos de la vie privée et des droits humains, l’idée de combiner mode et technologie est née.

Protéger la vie privée des individus

«La nécessité de protéger les individus contre les abus des nouvelles technologies d’intelligence artificielle se ressent de plus en plus et les doutes sur leur durabilité éthique sont nombreux. Qu’est-ce qui prime: la protection du droit au respect de la vie privée ou de la collectivité? La protection de la communauté ne naît-elle pas de la nécessité de protéger les droits individuels?», interroge la société sur son site web.

Cette dernière a utilisé le logiciel de détection d’objets en temps réel Yolo pour tester l’habilité de ses vêtements, vendus entre 285 et 480 euros et entièrement produits en Italie, à déjouer la reconnaissance faciale. Un procédé qu’a également suivi l’entreprise canadienne Hyperstealth Biotechnology, qui a développé en 2019 un poncho lumineux capable de faire passer son propriétaire inaperçu des caméras dans deux cas sur trois. Cette même année, la municipalité de Nice testait un système de reconnaissance faciale en temps réel et sur la voie publique pendant son carnaval. Si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a par la suite jugé ce type d’utilisation de la reconnaissance faciale illégale en France (son usage «a posteriori» est néanmoins autorisé pour la police), il se peut que les habits de Capable séduisent un nombre grandissant de personnes à l’avenir à travers le monde…