[L’industrie c’est fou] Grâce à ce vélo-bureau, mouillez le maillot pour recharger vos appareils

Le télétravail n’a pas que des avantages, bien au contraire. Il augmente le risque de sédentarité chez ceux qui en bénéficient. La sédentarité, que l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité définit par le fait de rester assis plus de 7 heures par jour, renforce le risque de développer une longue liste de problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité, les cancers ou encore la dépression… Mais pas de panique, Acer a la solution contre ce fléau. Le constructeur informatique taïwanais a présenté lors du CES 2023, qui s’est tenu à Las Vegas début janvier, un vélo-bureau rechargeant les appareils électroniques lorsque quelqu'un pédale. De quoi faire bouger les workaholics dont les batteries d'ordinateurs seraient sur le point de rendre l'âme!

75 watts en une heure de pédalage

Baptisé eKinekt BD 3, il est semblable à un vélo d’appartement, à l’exception que son guidon a été transformé en une tablette équipée de trois prises USB où poser son ordinateur, son téléphone et sa boisson. Tout l’intérêt de cette bicyclette d’un nouveau genre réside dans le fait que ses utilisateurs peuvent recharger leurs appareils en pédalant, car elle convertit l’énergie cinétique en électricité. Ainsi, une heure de pédalage à la vitesse de 60 tours par minute peut générer 75 watts d'énergie. Les télécyclistes peuvent suivre leurs efforts sur une application mobile et la quantité de watts générés.

De plus, l’appareil dispose d’un mode «travail» et d’un mode «sportif», dans lequel la tablette s’éloigne, laissant l’espace au travailleur de se pencher en avant pour fournir davantage d’efforts. Pratique si un collègue vous fait perdre les pédales et que vous ressentez le besoin de vous défouler... eKinekt BD 3 sera disponible à la vente en Europe dès le mois de juin au prix de 999 euros. Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée par jour.