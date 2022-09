[L'industrie c'est fou] Extrait avec un laser, ce café cold-brew se prépare en trois minutes

Avec plusieurs milliards de consommateurs réguliers, le café trône à la deuxième place des boissons les plus populaires de notre planète, juste derrière l'eau. Bien serré ou allongé, avec ou sans sucre, dilué avec du lait ou du whisky... Selon les goûts, les cultures et (surtout) l'humeur matinale, ce plaisir simple peut se décliner à l'infini. Depuis quelques années, les drogués de caféine ne cessent de vanter les mérites d'un breuvage inventé au Japon il y a déjà quelques siècles : le cold-brew (ou café infusé à froid, en bon français).

Rafraîchissante, moins amère et moins acide, cette préparation a tout pour plaire, si ce n'est son temps d'infusion. Il faut en effet patienter entre 12 et 24 heures pour que le café moulu diffuse toutes ses arômes dans l'eau froide avant de pouvoir enfin la filtrer et la déguster. Autant dire que cette recette ne convient ni aux têtes en l'air, ni aux impatients qui exigent leur shoot d'énergie quotidien illico presto. Heureusement pour eux, une équipe de scientifiques de l'université allemande de Duisbourg et Essen affirme pouvoir réduire considérablement ce temps d'attente, grâce à un laser à impulsions ultracourtes.

Thé et matcha en ligne de mire

Au sein de leur laboratoire, elles ont réglé leur appareil de manière à ce qu'il produise des faisceaux d'énergie de 125 picojoules, à raison de 80 000 impulsions par seconde, et l'ont pointé sur un récipient rempli d'eau et de café moulu. Trois minutes plus tard, elles ont obtenu un cold-brew presque aussi qualitatif que celui servi par les meilleurs baristas. Une exposition légèrement plus longue permettrait selon elles d'améliorer encore le taux de caféine et le goût du breuvage.

Si les chercheuses doivent encore effectuer de nombreux tests avant d'envisager un passage à l'échelle industrielle, elles assurent vouloir créer prochainement leur start-up afin de commercialiser leur solution. Celle-ci pourrait prendre la forme d'une machine à café laser, accessible dans un premier temps aux professionnels, avant une démocratisation chez tous les fans de café. Les scientifiques ne comptent d'ailleurs pas s'arrêter là : elles prévoient d'ores et déjà d'essayer leur technique sur d'autres boissons, comme le thé ou le matcha.