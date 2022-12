[L’industrie c’est fou] Enchanted Tools présente Miroki, un robot humanoïde inspiré des légendes bretonnes

Les robots doivent-ils être seulement utiles et rendre des services ? Non, répond la start-up Enchanted Tools, qui estime qu'ils doivent devenir des personnages avec qui les humains peuvent nouer des relations. Le fondateur de la jeune pousse parisienne, Jérôme Monceaux, revendique de faire «appel à l’imagination» pour «raconter l’histoire» de sa création, le robot Miroki.

Celui-ci conjugue une forme humanoïde et des traits d'animaux. Il s'intègre dans un large folklore inspiré des légendes bretonnes et de mondes fantastiques. Miroki vient d'une planète imaginaire, où habite le peuple Mirokaï, par exemple, et parle une langue inconnue des humains. Un storytelling qui fait presque passer au second plan les fonctions de l'appareil : déplacer de petits objets, notamment à destination des hôpitaux.

En équilibre sur une boule

Créée il y a un an, Enchanted Tools assume un choix radical dans la robotique: ne pas se cantonner au fonctionnel, mais assumer une part de «création artistique». Ses robots conjuguent une forme physique (d'acier et de plastique) et une forme dématérialisée (numérique et animée), et s’intègrent donc dans un large folklore, faisant la part belle au design.

Ils sont dotés de longues oreilles en plastique dans le version physique et, dans la version film d’animation, d’une sorte de pelage. Leur visage, projeté en vidéo depuis l’intérieur de leur crâne, se distingue par de grands yeux écarquillés qui leur permettent de simuler des émotions et de suivre leurs actions du regard.

Une manière pour la pépite de favoriser l’acceptation des robots qui évolueront aux côtés de l’homme, ainsi que «la récurrence de l’intérêt des utilisateurs», expliquait Jérôme Monceaux à L’Usine Nouvelle en septembre, en reconnaissant s’inspirer du travail d’interaction sociale déjà entamé par la pépite Aldebaran, où il a été directeur créatif des applications et usages.

Logistique sociale

Le robot d’un mètre vingt-six se distingue (outre sa version "dessin animé") par un mode de déplacement innovant, basé sur une boule holonome. Concrètement, Miroki est en équilibre sur une large boule, qui peut être déplacée dans tous les sens grâce à l’effet de trois roues motorisées qui la font tourner selon divers axes.

Selon la start-up, l’automate peut porter jusqu’à 3 kilos et se déplacer à 3,2 km/h, tout en affichant 8 heures d’autonomie. Il peut aussi saisir des poignées spéciales (qui peuvent se fixer à différents objets, comme un panier ou un chariot) qu’il repère grâce à des «runes», de petit systèmes électroniques qui lui permettent de savoir quels objets il saisit et ce qu’il regarde.

Miroki se déplace et s'équilibre sur une boule dirigée grâce à trois roues holonomes.

Des tâches simples, qui doivent permettre à Miroki de se rendre utile dans la «logistique sociale» sans entrer dans les complexités habituelles de la robotique humanoïde, prévoit Jérôme Monceaux. Comprendre le déplacement de petits objets dans des environnements humains, comme les hôpitaux.

Enchanted Tools prévoit de vendre 500 robots (à 30 000 euros pièce) dès 2025, avant de monter en puissance pour produire 100 000 automates d’ici une dizaine d’années. Des ambitions fortes, pour lesquelles la pépite, qui a déjà levé plus de 16 millions d'euros auprès d’investisseurs privés, prévoit un nouveau tour de table. Reste à voir si sa vision «magique» convaincra les financeurs, souvent en quête de retours sur investissement tout ce qu’il y a de plus terre à terre.