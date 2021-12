[L'industrie c'est fou] Des toilettes mobiles imprimées en 3D à partir de déchets plastiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Nagami Une lucarne transparente laisse passer la lumière au dessus des toilettes.

N'en déplaise aux festivaliers parfois traumatisés, les toilettes mobiles ne sont pas toujours des lieux maudits. Développé par le studio de design espagnol Nagami pour le compte de la fondation To.org, The Throne fleure bon l'élégance, l'écologie et l'innovation. En seulement trois jours, cette cabine a été entièrement imprimée en 3D, à partir de 400 kilos de déchets plastiques récoltés dans divers hôpitaux européens par l'entreprise néerlandaise ReFlow.

Promouvoir le recyclage

L'aspect futuriste de ces toilettes n'a rien à voir avec les cubes colorés qui rythment le quotidien des ouvriers de chantier. D'un blanc immaculé, la cabine évoque plutôt une goutte d'eau, une amande ou une fusée. Elle comprend notamment une double porte coulissante, une lucarne transparente et circulaire, située en haut de la structure afin de laisser passer la lumière sans pour autant attirer les regards indiscrets, et même un emplacement prévu pour placer son téléphone.

Le siège des sanitaires n'ayant pas pu être imprimé en 3D pour des raisons d'hygiène, les ingénieurs ont installé à l'intérieur des toilettes sèches traditionnelles. Les matières solides sont automatiquement séparées des liquides et le compost ainsi obtenu peut être utilisé comme engrais. Une façon de promouvoir le recyclage, jusque dans les moindres détails.

Un besoin énorme

Il existe à ce jour un seul exemplaire de The Throne et celui-ci est actuellement testé sur un chantier à Gstaad (Suisse). Le fondateur de To.org Nachson Mimran reconnait que les coûts devront encore baisser pour envisager une production à grande échelle. Mais il espère que cette invention pourra à terme faciliter la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Comme le rappelait l'ONU dans une récente campagne, 3,6 milliards de personnes ne disposent pas d'installations sanitaires convenables.

En 2018, To.org avait mené un projet similaire au Kenya, en construisant des toilettes publiques avec des briques faites à partir de bouteilles et de sacs en plastique. Nachson Mimran croit dur comme fer qu'il est nécessaire de donner une deuxième vie à ce matériau, pointant du doigt le fait qu'il pollue en plus gravement nos océans. « Waste is waste only if you waste it » (« les déchets sont des déchets seulement si on les considère comme tels »), explique-t-il.