[L'industrie c'est fou] Des prothèses de bras fabriquées avec des Lego

Le crochet du Capitaine Crochet, le bras mécanique d'Anakin Skywalker, la main en or de Jaime Lannister... Après avoir subi une amputation, plusieurs célèbres personnages de fiction ont rivalisé d'ingéniosité pour surmonter leur handicap. Dans la vraie vie, il est aujourd'hui possible d'avoir accès à des prothèses impressionnantes dotées de technologies de pointe, mais celles-ci restent bien souvent très coûteuses. David Aguilar semble avoir trouvé une solution à ce problème, en utilisant un matériel à la portée de toutes les bourses : les Lego.

Entrée dans le Guinness Book

Atteint du syndrome de Poland, une maladie génétique rare, cet Espagnol est né sans bras droit. Exaspéré face aux moqueries de ses camarades, il a tenté à 9 ans de créer une prothèse avec ses jouets favoris mais n'est pas parvenu à la faire fonctionner. Le fan de bricolage a retenté sa chance huit ans plus tard, en désossant entièrement un hélicoptère Lego. Une obstination fructueuse, puisqu'il a cette fois réussi à fabriquer un appareil comportant une articulation mobile et une pince pour ramasser des objets, activable en pliant le coude.

Une prouesse technique homologuée en 2017 par le Guinness World Records, qui a reconnu que personne avant lui n'avait obtenu un tel résultat. Surnommé Hand Solo depuis, David Aguilar a perfectionné le modèle d'origine jusqu'à atteindre une version plus sophistiquée mais aussi plus confortable, dotée de cinq doigts et d'un moteur lui permettant de ne pas sur-solliciter ses muscles.

Vainqueur de Lego Masters

Le design unique et bon marché de ses prothèses a récemment poussé les parents de Beknur, un garçon de 8 ans dont les extrémités ne se sont pas complètement développées, à solliciter l'aide de l'Espagnol. Ce dernier s'est alors rendu à Strasbourg (Bas-Rhin) pour apporter à l'enfant une double prothèse de bras, conçue en déboursant seulement 15 euros pour les pièces de Lego. De quoi permettre à Beknur d'attraper de petits objets, pour la première fois de sa vie.

David Aguilar ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui étudiant en bio-ingénierie, il cherche sans cesse à améliorer ses prototypes et participe à de nombreux événements pour promouvoir le do it yourself. Lui et son ami Sébastien Mauvais ont même remporté la première édition de l'émission Lego Masters, diffusée sur M6 début 2021. « J'espère qu'en découvrant mon histoire, les enfants du monde entier changeront leur façon de penser lorsqu'ils regarderont quelqu'un qui ne leur ressemble pas, a déclaré l'étudiant de 22 ans dans un communiqué du Guinness World Records. Chacun est différent, et c'est ce qui nous rend uniques ! ». Une belle façon de déconstruire les préjugés, brique après brique.