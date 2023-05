[L’industrie c’est fou] Des panneaux solaires nomades inspirés de l'origami

Les inventeurs de panneaux solaires n’ont pas fini de nous surprendre. Après les panneaux photovoltaïques tuiles, ceux fixés en toute discrétion sur des vêtements ou encore ceux fabriqués à partir de déchets de légumes, la start-up italienne Levante présente les panneaux solaires en origami. Inspirés de cet art japonais ancestral, ces équipements se plient. Ils mesurent 1,5 mètre de long et 50 centimètres de large repliés et 2 mètres pour 1,5 mètre une fois dépliés. Ils sont aussi suffisamment légers (deux fois moins lourds que les modules classiques) pour être transportés facilement.

Cette invention confère un accès à de l’électricité renouvelable où que l’on se trouve, ce qui s’avère bien pratique pour les campeurs. C’est d’ailleurs cela qui a poussé Sara Plaga et Kim-Joar Myklebust, les créateurs de ces panneaux solaires, à fonder leur entreprise. Propriétaire d’un camping-car, le couple souhaitait trouver une solution pour alimenter en électricité renouvelable les équipements électriques situés à l’intérieur de leur véhicule.

Ces panneaux solaires délivrent une puissance maximale de 500W lorsqu’ils sont ouverts et de 100W lorsqu’ils sont fermés. Une version de 300W existe aussi. Fabriqués en Italie, ils sont notamment constitués de fibre de carbone recyclée et de cellules bifaciales au silicium monocristallin.

Sara Plaga et Kim-Joar Myklebust se sont également inspirés de la Nasa pour mettre au point leurs panneaux. En effet, l’agence spatiale américaine, par le biais de son laboratoire Jet Propulsion et en partenariat avec la Brigham Young University, a développé en 2014 un panneau solaire spatial dépliable qui pourrait équiper les satellites. Ses concepteurs ont également affirmé qu’il serait capable de renvoyer de l’énergie vers la Terre en utilisant des micro-ondes. Mais, près de dix ans plus tard, cette innovation n'a toujours pas rejoint l'espace.