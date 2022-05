Les technophiles passionnés de réalité virtuelle ne sont pas les seuls à chanter les louanges des lunettes intelligentes. Pour les 250 millions de personnes à travers le monde considérées comme malvoyantes, parmi lesquelles 40 millions d'aveugles, elles représentent bien plus qu'un simple gadget. Fondée en 2017 aux Pays-Bas, la start-up Envision (rien à voir avec le géant chinois des technos vertes et de l'IoT, partenaire de Renault) ambitionne de conquérir ce marché, grâce à une paire aux fonctionnalités révolutionnaires.

Basées sur la version entreprise des Google Glass, ces lunettes exploitent le potentiel de l'intelligence artificielle pour analyser l'environnement de leur porteur et lui retransmettre oralement les données les plus pertinentes, dans une soixantaine de langues. Installée sur le côté, leur caméra de huit mégapixels peut lire n'importe quel texte sur n'importe quel support, même ceux écrits à la main, et fournir une description précise des lieux dans lesquels évolue le propriétaire.

Une myriade d'innovations

L'appareil est également capable de détecter la lumière, d'identifier les couleurs, de retrouver des objets perdus et de reconnaître les visages, dès lors que ceux-ci sont enregistrés dans sa base de données. L'utilisateur peut par ailleurs lancer un appel vidéo avec ses proches s'il a besoin de leur aide, quel qu'en soit le motif. De nouvelles options sont ajoutées fréquemment sur l'application smartphone dédiée, Envision enrichissant sa plateforme en fonction des retours de ses clients.

D'utilité publique, ces lunettes ne sont cependant pas à la portée de toutes les bourses, puisqu'il faut dépenser 3 270 euros pour s'offrir une paire. Après avoir levé 1,5 million d'euros en mai 2021, la start-up espère pouvoir réduire ses coûts afin qu'elles puissent devenir accessibles au plus grand nombre. D'ici là, elle devra néanmoins faire face à de multiples concurrents, le marché de la vision attisant les convoitises de dizaines d'entrepreneurs innovants. En collaboration avec le constructeur Honda, l'entreprise japonaise Ashirase développe par exemple un système de navigation vibrant à installer à l'intérieur de sa chaussure, quand la française Biped, présente au CES 2022, mise sur un harnais intelligent. Face au handicap, plus question de fermer les yeux.