[L'industrie c'est fou] CyberOne, le robot batteur de Xiaomi, a le rythme dans la peau

S’il est incapable de twerker comme le chien-robot CyberDog, son prédécesseur, CyberOne, le robot humanoïde de Xiaomi, a un autre talent tout aussi inutile : savoir jouer de la batterie. Dans une vidéo publiée sur Youtube, on peut observer la machine d’1m77 pour 52 kilos jouer des percussions avec assurance, bien que lentement, tout en gardant le rythme sur une bande-son préenregistrée.

Concrètement, il faut trois étapes à CyberOne pour réussir à produire un tel show. D’abord, il analyse un fichier musical Midi, puis le convertit en rythmes de batterie et enfin, génère les trajectoires synchronisées de son corps. Pour Zeyu Ren, ingénieur au Xiaomi Robotics Lab, le plus grand défi a été de faire en sorte que les membres du robot, qui se voient tous attribuer des séquences de mouvements simultanément, n’entrent pas en collision.

Une innovation qui en entraînera d’autres

Mais CyberOne et sa batterie ne sont que le point de départ d’une recherche qui devrait s'étendre à d’autres instruments de musique. «Nous voulons déterminer les limites de notre robot en termes matériel et logiciel afin qu’il devienne une référence pour la conception de la prochaine génération. Nous avons mis au point un ensemble complet de méthodes de percussions automatiques pour les robots afin qu’ils interprètent différentes chansons», a expliqué Zeyu Ren au magazine IEEE Spectrum. De quoi constituer un véritable orchestre, comme l'a déjà fait, pour l'un de ses clips, le compositeur néo-zélandais Nigel Stanford en 2017.

Avant de devenir une rockstar, CyberOne avait été dévoilé par Xiaomi en août 2022. Dans un communiqué, la société vantait ses qualités. Il serait capable de soulever 1,5 kilo d'une main, de percevoir l’espace en 3D, de reconnaître les individus, leurs gestes, leurs émotions (jusqu’à 45) et 85 sons de leur environnement. Il pourrait même réconforter l’utilisateur si celui-ci montre des signes de tristesse. Xiaomi ajoute qu’un robot humanoïde est mécaniquement plus complexe, nécessite des moteurs plus puissants, une plus grande liberté et des algorithmes de contrôle plus complets que les robots industriels. Ces efforts de développement déployés pour donner vie à CyberOne devraient donc se répercuter dans d’autres domaines sur lesquels travaille l’entreprise chinoise.