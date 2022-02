[L'industrie c'est fou] Cette start-up veut transformer le Cybertruck de Tesla en catamaran

Plus de deux ans après la présentation du Cybertruck, les fanatiques de Tesla sont toujours contraints de prendre leur mal en patience. Ce véhicule au look futuriste devait initialement sortir en 2021 mais les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et l'accélération de la concurrence sur le secteur des pick-up électriques ont poussé le constructeur américain à revoir son calendrier, tablant aujourd'hui sur une mise sur le marché début 2023. Malgré ce retard conséquent, de nombreuses start-up continuent de croire dur comme fer dans le potentiel du Cybertruck, et sont bien décidés à surfer (presque littéralement) sur son succès.

TSWLM Electric Vehicles fait partie de cette catégorie. Basée à Seattle (Etats-Unis), cette entreprise tire son nom du James Bond The Spy Who Loved Me (L'Espion qui m'aimait en français), sorti en 1977. Le bolide sous-marin que conduit le célèbre espion dans ce film, une Lotus Esprit baptisée Wet Nellie, a en partie inspiré le design du Cybertruck. Elon Musk a même acheté ce véhicule iconique en 2013 et a indiqué quelques années plus tard qu'il était lui aussi attiré par la possibilité de créer une voiture amphibie. Une option que ne proposera visiblement pas son pick-up tant attendu, mais qui devrait donc voir le jour grâce à TSWLM.

Un marché colossal

Sur son site internet, la start-up explique avoir inventé le Cybercat : un genre de plateforme amovible flottante qui n'a rien à avoir avec un chat mais qui serait en mesure de transformer un Cybertruck en catamaran, pour la modique somme de 22 900 dollars (un peu plus de 20 000 euros) minimum. L'imposante batterie du pick-up suffirait selon les porteurs du projet à alimenter le moteur électrique et permettrait d'atteindre une vitesse de pointe de 41 km/h, pour une autonomie maximale de 185 km. Le véhicule maritime se décline dans une version à foils, plus aérodynamique et donc plus chère (jusqu'à 38 000 euros), capable de dépasser les 65 km/h.

Rien ne garantit pour l'instant que TSWLM parviendra à faire de ses rêves aquatiques une réalité, mais il serait précipité d'enterrer cette innovation tout de suite. En effet, près de 1,3 million de consommateurs auraient déjà réservé un Cybertruck selon Tesla. Une montagne de commandes qui représente un chiffre d'affaires potentiel de 80 milliards de dollars pour le constructeur, et un vivier de clients privilégiés pour les entrepreneurs qui proposent des améliorations loufoques. Stream It, une jeune entreprise qui offre la possibilité d'aménager un camping-car à l'arrière du pick-up, a ainsi déjà enregistré l'équivalent de 100 millions de dollars en pré-commandes.