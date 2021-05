[L'industrie c'est fou] Cette start-up imagine un avion sur le même principe qu'un ventilateur Dyson

Outre-Atlantique, les ingénieurs d’une startup, Jetoptera, ont imaginé un étrange objet volant à décollage et atterrissage (e-VTOL) dépourvu d’hélice et de pales. Pour se propulser, le « J2000 » utilise un « système de propulsion fluidique » à l’instar des ventilateurs fabriqués par Dyson et basé sur une mise sous pression de l’air. Un très petit débit d’air est converti pour être 15 fois plus puissant et permettre une poussée. Basée à Seattle, Jetoptera est spécialisée dans les systèmes de propulsion, les drones et la mobilité aérienne.