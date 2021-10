[L'industrie c'est fou] Cette chercheuse allemande met au point un contraceptif masculin... grâce à un bain ultrasonique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © COSO Les appareils Coso développés par la chercheuse Rebecca Weiss comme moyen de contraception masculin.

Vendredi 22 octobre, l’Assemblée nationale a voté en faveur de la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu’à 25 ans. Mais ce texte pourrait déjà paraitre obsolète au regard de l’invention d’une chercheuse allemande qui a confectionné un appareil contraceptif à destination des hommes. Baptisée Coso, cette machine a remporté le James Dyson Award en Allemagne. Fonctionnant comme un bain pour les testicules, la chaleur ultrasonique permet de modifier et d’arrêter temporairement le processus de production des spermatozoïdes.

Effets sur six mois

La personne à l’origine de cette invention s’appelle Rebecca Weiss, une ingénieure en conception industrielle diplômée de l’université de Munich. Plus tôt, un diagnostic lui révèle des signes précurseurs d’un cancer du col de l’utérus. Contrainte d’arrêter la pilule, elle se lance alors dans la recherche d’un système de contraception masculin à l’occasion des études en conception industrielle.

Nait alors la machine Coso, une alternative sans hormone et tout à faire réversible qui implique pour l’homme de plonger ses testicules dans un bain ultrasonique qui va supprimer la spermatogénèse. Cette petite cure d’infertilité doit se réaliser sous la supervision d’un médecin et nécessite deux semaines pour faire effet, révèle le site The Daily Telegraph. Une fois accompli, le procédé agit pendant 6 mois au maximum. Pendant cette période, l’ovule ne peut être fécondé. Pour pérenniser les rapports sans risque de grossesse, il suffit de renouveler l’opération à intervalle de plusieurs mois.

Crédit photo : Coso.

Finaliste pour le James Dyson Award

« COSO propose une méthode contraceptive conviviale et facile à utiliser, sans aucune intervention physique, douleur ou effet secondaire connu », déclare Rebecca Weiss. Une étude de la Fondation Parsemus publiée en 2012 a démontré que la technologie utilisée par Coso et testée sur des animaux était sans danger pour les organes génitaux, n’ayant aucun effet sur les cellules de Leydig (celles qui contrôlent le fonctionnement de l’appareil reproductif masculin).

Coso a été choisi comme l'un des 20 finalistes présélectionnés en compétition pour le lauréat international du James Dyson Award. Le gagnant sera choisi par James Dyson personnellement le 17 novembre et empochera la somme de 55 358 dollars !