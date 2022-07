[L'industrie c'est fou] Cette batterie au sable peut stocker de l'énergie renouvelable pendant des mois

Si l'éolien et le solaire semblent indispensables pour remporter la course à la transition écologique, leur déploiement massif est aujourd'hui freiné par un inconvénient majeur : l'énergie produite via ces deux sources, accessible uniquement par intermittence, est toujours difficilement stockable. Fondée en 2018, la start-up Polar Night Energy entend résoudre cet épineux problème, grâce à sa batterie à base... de sable. La solution qu'ils ont développée, unique au monde, est actuellement testée à Kankaanpää, une petite ville située au sud-ouest de la Finlande.

Installé dans une centrale électrique, leur dispositif prend la forme d'une cuve en acier de quatre mètres de large sur sept de haut, remplie d'une centaine de tonnes de sable de construction. Une matière première par ailleurs nettement moins chère que le cobalt ou le lithium qui équipent les batteries traditionnelles. En été, le surplus d'électricité provenant des panneaux solaires est dirigé à l'intérieur de la cuve afin de chauffer le sable, à l'aide d'un système de transfert de chaleur automatique. La batterie peut alors maintenir une température de 500 degrés pendant plusieurs mois, avec une puissance de chauffage de 100 kW pour une capacité énergétique de 8 MWh.

Un atout pour l'industrie

La solution de Polar Night Energy ne permet hélas pas de conserver l'énergie sous forme d'électricité, mais elle suffit néanmoins à alimenter le réseau urbain de la ville pour chauffer des habitations, des bureaux et l'eau de la piscine municipale. Elle pourrait également séduire le secteur industriel, les usines utilisant bien souvent des énergies fossiles pour générer la chaleur nécessaire à leur processus de production. Au-delà de l'aspect écologique, réduire la dépendance au gaz s'avère d'ailleurs encore plus urgent depuis le début de la guerre en Ukraine et des sanctions économiques à l'encontre de la Russie...

La société envisage déjà de passer à la vitesse supérieure : elle prévoit des installations affichant une capacité énergétique de 20 MWh et en mesure de chauffer le sable jusqu'à 1 000 degrés. Selon une étude de l'initiative Mission Innovation, déployer cette technologie à grande échelle permettrait d'économiser chaque année et dès 2030 jusqu'à 283 mégatonnes d'équivalent CO2, ce qui représente environ la moitié de l'empreinte carbone annuelle de la France.