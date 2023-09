[L’industrie c’est fou] Cet incroyable habitat sous-marin accueillera ses premiers résidents dès 2027

Si l’implosion du submersible Titan près de l’épave du Titanic n’a pas freiné vos envies d’explorer l’océan, lisez ceci. Dès 2027, un habitat sous-marin dénommé Sentinel accueillera des chercheurs jusqu’à 200 mètres de profondeur au large des côtes du sud-ouest du Royaume-Uni. Durant 28 jours, ils pourront vivre dans cette «station spatiale immergée» entièrement modulable, car l’organisation Deep à l’origine de ce projet a prévu d’ajouter et de retirer des parties de l'installation selon les besoins des scientifiques.

Vivre pendant un mois confiné avec vos collègues dans un sous-marin vous semble être un scénario digne d’un film d’horreur ? Rassurez-vous ! Le Sentinel dispose de tout le confort nécessaire pour passer un délicieux séjour. D’après les images de synthèse et la visite virtuelle diffusées par l'entreprise, l'engin sera spacieux, aura un design épuré, disposera de chambres individuelles, d’une cuisine équipée et de multiples et grands hublots pour profiter de la vie marine en fredonnant "Sous l’océan" ! Mais pas sûr qu'on y voit grand chose à 200 mètres de fonds...

Des sous-marins lancés depuis le Sentinel

S’ils souhaitent s’offrir une excursion, les résidents pourront emprunter l’un des sous-marins développé par Deep et lancés directement depuis le Sentinel grâce à leur architecture adaptée. «Grâce à sa technologie innovante, Deep permettra aux scientifiques d'opérer en profondeur pendant des périodes prolongées et nous espérons que, d'une manière ou d'une autre, il contribuera à notre compréhension de cet environnement propice à la vie», a déclaré Steve Etherton, le PDG de Deep, cité dans un communiqué.

A moins qu'il ne tombe à l'eau, le projet de l’organisation pourrait ouvrir la voie à l’habitat sous-marin à destination des particuliers et, dans un premier temps, des touristes fortunés. En mai 2022, L’industrie c’est fou vous faisait découvrir le projet de sous-marin géant d’une capacité de 120 personnes de l’entreprise U-Boat Worx. Pour satisfaire toutes les envies des milliardaires qui le loue, l’engin dispose de plusieurs configurations : casino, restaurant ou encore salle de réception pour les mariages !